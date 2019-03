Anda Bisa Nikmati Sensasi Rasa Wine Bali yang Cocok dengan Lidah Indonesia di Sini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Siapa yang tak pernah mendengar minuman wine? Minuman yang dibuat dari fermentasi buah anggur ini identik dengan minuman berkelas dengan jenis yang berbeda-beda.

Tak hanya dijadikan minuman, wine juga seringkali dijadikan bumbu masak steak dan seafood.

Berbagai jenis wine yang biasanya familiar di masyarakat umum adalah red wine, white wine, dan sparkling wine.

Jika Anda berkunjung ke Bandung dan ingin menikmati berbagai jenis wine, The Peak Connoisseurs Wine Cellars yang tersebar 14 cabang di Bandung, bisa menjadi satu di antara alternatif.

Wine Sommelier (pemandu wine) The Peak Citiport, Arif Putra, mengatakan bahwa tempat ini menghadirkan berbagai jenis wine mulai dari old world wine hingga new world wine.

Pengunjung yang sedang memilih wine di The Peak Citiport (Tribun Jabar/ Putri Puspita)

Old world wine biasanya berasal dari Prancis dan Italia sedangkan new world wine berasal dari Cili dan Argentina.

Arif mengatakan, tak hanya wine buatan luar negeri yang banyak dinikmati, ada juga wine buatan Indonesia yang berasal dari Bali.

"Wine Bali dibuat dari anggur lokal Bali, mulai dari perkebunan hingga prosesnya dibuat di Bali. Kebunnya ada di Singaraja, yang membuat wine varian rose, red, white, dan sparkling," ujar Arif di The Peak Citiport, Jalan Lengkong Besar No 8, Selasa (19/3/2019).

Untuk rasa yang dihasilkan, wine buatan Indonesia dibuat dengan rasa yang seramah mungkin. Maksudnya adalah disesuaikan dengan lidah Indonesia.

"Orang Indonesia lebih suka dengan sweet wine, mereka senang wine yang rasanya lebih fruity dan manis," ucap Arif.

Rasa wine seperti ini juga dimilik oleh wine dari Australia yang rasanya lebih fruity.

Berbeda dengan wine dari Prancis, Arif mengatakan bahwa wine Prancis memiliki tipikal mineral yang menghasilkan rasa oaky, earthy dimana orang Indonesia cenderung asing seperti minum air di gelas besi tua.

Untuk merambak ke pasar internasional, wine Indonesia juga menyediakan rasa yang tidak manis.

Produk wine asal Bali yang sudah dikenal adalah Sababay yang berasal dari teluk Saba. Wine jenis ini dijual dengan harga mulai dari Rp 250.000.

