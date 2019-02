Stunting dan Penyakit Tak Menular Jadi Masalah Serius bagi Masyarakat Indonesia

ISTIMEWA

Masdum Ibrahim MKep dari Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPD PPNI Kota Bandung yang juga Wakil Ketua Seminar Top 5 Challenges and Opportunities for Healthcare (kiri) berpose bersama Ketua TP PKK Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil (tengah) di Auditorium Direktorat Poltekkes Kemenkes Bandung, Jalan Pajajaran No 56 Bandung, Minggu (17/2/2019).