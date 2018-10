ASN Satpol PP Cimahi yang Dipecat Mangkir Kerja Puluhan Kali, Padahal Sistem Absen Pakai Fingerprint

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Plt Kasatpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Dadan Darmawan, menyebut, pihaknya sudah berupaya untuk mengubah perilaku kinerja buruk ES, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah dipecat karena indisipliner.

Saat dipecat, ES bekerja di Satpol PP Kota Cimahi. Dadan mengaku sudah berupaya untuk mengubah perilakunya, namun tak mendapat hasil memuaskan.

"Kita sudah coba datangi rumahnya, coba ngobrol dengan teman dekatnya dan kita juga sering panggil dia. Tapi tetap tidak ada perubahan," kata Dadan di Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, Selasa (9/10/2018).

