Sering Mangkir Kerja, Pemecatan ASN Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Ini Diumumkan saat Apel

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi kecewa terhadap ES, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Cimahi yang dipecat dengan hormat karena indisipliner.

Diberitakan sebelumnya, ES dipecat saat bertugas di Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dan pemecatannya diumumkan dalam pelaksanaan apel pagi di Lapangan Apel Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi Senin (8/10/2018).

ES dipecat karena ketidakhadirannya dalam bekerja selama 46 hari dan pemecatnnya sudah memenuhi ketentuan seperti yang tertuang dalam Undang-undang ASN.

