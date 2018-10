Peneliti Asing Bingung Gempa Donggala Sebabkan Tsunami, Ini Tiga Kemungkinannya Menurut Ilmuwan

TRIBUNJABAR.ID, PALU - Penyebab gempa bumi yang terjadi di Palu pada Jumat (28/9/2018) dipastikan adanya aktivitas sesar geser Palu Koro.

Hal tersebut diumumkan oleh pihak BNPB pada Sabtu (29/9/2018) lalu.

Dikutip dari Kompas.com, Minggu (30/9/2018), para peneliti mengungkap bahwa adanya aktivitas longsor sedimen bawah laut yang memicu gerakan sesar tersebut.

Tsunami tersebut yang lantas memberi banyak pertanyaan dan rasa penasaran beberapa pihak.

Terutama para peneliti dari berbagai kalangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah ini memang menjadi perhatian dunia.

Suasana di kawasan Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah, setelah terjangan gempa dan tsunami, Sabtu (29/9/2018). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Beberapa media internasional turut memberitakannya sebagai headline atau 'berita utama' mereka.

Seperti The Guardian memberi judul 'Indonesia Tsunami: Dozens Killed in Sulawesi after Powerful Earthquake' (Tsunami di Indonesia: Puluhan Orang Meninggal Dunia di Sulawesi setelah Gempa Bumi Dahsyat).

Dalam laporannya, The Guardian mengutip beberapa pernyataan dari Sutopo Purwo Nugroho.

Tidak hanya media itu, media internasional lainnya juga memberitakan hal yang sama namun dengan judul yang berbeda.

Seperti yang ditulis oleh BBC memberi judul laporannya 'Indonesia Earthquake: Dozens Dead in Palu' (Gempa di Indonesia: Puluhan Orang Meninggal di Palu).

Portal berita Singapura Chanel News Asia juga turut memberitakan gempa dan tsunami Sulawesi Tengah ini dengan memberi judul Scores Killed in Indonesia Quake-Tsunami' (Puluhan Orang Meninggal di Gempa Bumi dan Tsunami di Indonesia).

Beberapa media Amerika juga menuliskan pemberitaan tentang gempa dan tsunami yang tengah terjadi.

• Besok, Bakal Ada Uji Coba Rekayasa Pengalihan Arus Lalu Lintas di Kota Bandung, Nih Rutenya

• Video Udara Situasi Kota Palu Pasca-Gempa dan Tsunami

• Kebohongan Pengeroyok Haringga, dari Jari Berdarah Karena Mengiris Singkong sampai Kena Pagar

Melansir New York Times via Nakita.id, seorang peneliti Amerika sempat bingung dan kaget karena keberadaan tsunami yang menghempas Kota Palu.