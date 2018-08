Air Situ Cileunca Menyusut 2,5 Meter, Warga Kota Bandung Terancam Kesulitan Air Bersih

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, PANGALENGAN - Debit air DAM Pulo Situ Cileunca Pangalengan, Kabupaten Bandung menyusut hingga 2,5 meter. Penyusutan air tersebut terjadi sejak musim kemarau sekitar sebulan lalu.

"Volume air turun terus setiap hari. Sudah sebulan ini sejak musim kemarau terjadi," kata Dede Entang (48) penjaga pintu air DAM Pulo Situ Cileunca, Pangalengan di lokasi, Selasa (14/8/2018).

Menurutnya tinggi muka air di Dam Pulo Situ Cileunca berada di level 1.416 padahal normalnya berada di level 1.418. Hal tersebut menurutnya masih terbilang normal karena berdasarkan pengalaman tahun lalu, Situ Cileunca mengalami penyusutan hingga mengering.

"Ini terbilang masih normal, pengalaman tahun lalu sampai kering. Penurunan debit air hingga 6 meter. Kalau enggak ada hujan terus menerus (kemarau panjang) biasanya sampai kering," katanya.

Akibatnya aliran air di dua pintu air Situ Cileunca dikurangi pengeluaranya. Dari biasanya 6 meter kubik per detik dengan masing-masing pintu 3 meter kubik per detik, menjadi 2 meter kubik per detik.

"Kalau normal seperti biasa, airnya pasti cepat habis. Biasanya masing-masing air 3 (meter) kibik per pintu, kalau sekarang cuma 2 (meter) kibik satu pintu, karena pintu yang satu tidak difungsikan," katanya.

Kawasan Situ Cileunca memiliki luas area 11 ribu hektar. Sementara daya tampung Situ Cileunca sendiri hingga 11, 5 juta kubik air. Menyusutnya air di Situ Cileunca mengancam ketersediaan air bersih dari PDAM untuk warga di Kota Bandung.