Kemenpora dan Kemkominfo Dorong Unpad Meriahkan Asian Games

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Komunikasi dan Informasi mendorong Universitas Padjadjaran memeriahkan pagelaran Asian Games 2018.

Hal itu disampaikan Ketua BEM Unpad, Izmu Tamami Roza, ketika ditemui pada Pra Even Asian Games, Unpad Kampus Dipati Ukur, Bandung, Minggu (8/7/2018).

Ia mengatakan, dua kementerian tersebut secara kebetulan dipimpin oleh alumni Unpad, yaitu Rudiantara dan Imam Nahrawi, karena itu Unpad ikut didorong mensosialisasikan Asian Games 2018.

Kebotakan Mengintai? Ini 3 Tips untuk Mengatasi Kebotakan https://t.co/JFBPAXUwaC via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) July 8, 2018

"Mereka juga mendorong kami untuk menggelar sounding yang out of the box, jika kami hanya menggelar baliho dukungan itu biasa," ujarnya.

Untuk mensosialisasikan Asian Games, Unpad merangkaikan Pra Event Asian Games dengan acara tahunan Unpad, Olimpiade Olahraga Tradisional.

Sebelum Olimpiade Olahraga Tradisional dimulai, seluruh civitas akademika mengikuti Parade Budaya Asian Games.

Civitas akademika melakukan parade dari Unpad Kampus Dipati Ukur sampai Jalan Dago, kemudian kembali lagi ke Unpad Kampus Dipati Ukur.

Setelah parade, acara dilanjutkan beberapa penampilan hiburan di panggung.

• Dari Tugas Kuliah, Agus Berhasil Ciptakan Tas Kamera Berkualitas Nan Unik

Setelah itu Olimpiade Olahraga Tradisional dimulai.

"Olimpiade Olahraga Tradisional melibatkan 30 fakultas dan civitas akademika. Ada manggul boboko, enggrang, bakiak, dan lain lain," ujarnya.

Izmu mengatakan bahwa mahasiswa mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Asia Games 2018.

Mahasiswa juga rela tidak bisa menggunakan stadionnya di Kampus Jatinangor untuk penyelenggaraan latihan sepakbola beberapa negara peserta Asian Games.

"Paling dukungan kami support latihan itu, kami juga melowongkan (stadion dari aktivitas) selama enam bulan untuk perombakan stadion," ujarnya.

• Tas Badrun Junior, Tas Kamera Asli Cirebon yang Dijual Hingga ke Luar Pulau