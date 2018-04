Nurul-Ruli Tawarkan Batu Bata Berbahan Baku Sampah, Teknologi Ramah Lingkungan Masa Depan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Proses manufaktur bahan-bahan yang diperlukan dalam pembangunan bisa meningkatkan polusi dan merusak lingkungan.

Maka dari itu, calon wakil wali kota Bandung, Ruli Hidayat menyampaikan alangkah baiknya ke depan industri di bidang properti tidak hanya mampu mensejahterakan pelaku industri, tetapi memberikan keuntungan bagi masyarakat luas serta tidak merusak lingkungan.

Baca: Mario Gomez: Laga Dihentikan Bukan Masalah Kita, Itu Masalah Komisi Disiplin

Ruli Hidayat mengatakan apabila pasangan nomor urut satu terpilih, akan mengembangkan teknologi sampah, yang dinamakan "Nano".

"Teknologi nano ini sampah-sampah dari warga, dari rumah-rumah. Dikumpulkan di TPS (Tempat Pembuangan Sampah). Di TPS nanti sampah-sampah difermentasi atau dibakar tanpa mengeluarkan asap, dan bau. Bisa dibuat bata," ujar Ruli, di Hotel Holiday Inn, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Minggu (15/4/2018) malam.

Begini Cara Mengetahui Data Facebook Anda Bocor atau Tidak https://t.co/ZDaCjidYAo via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) April 16, 2018

Ruli menuturkan, batu bata tersebut berasal dari sampah warga Kota bandung, lantas kemudian menjadi batu bata yang bisa menjadi sesuatu bernilai ekonomis. Sehingga dapat dijual oleh warga atau menjadi bahan pembangunan.

"Punten (maaf), ini ada batu bata yang bisa menunjang pembangunan Kota Bandung untuk membuat perumahan. Ini teknologi baru. This is our future. This from pasangan Nuruli nomor satu," kata Ruli.