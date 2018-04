Perjuangan Siswa SMAN 1 Rongga Hingga Menginap di Sekolah demi Ikut UNBK

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, RONGGA- Haikal Abdul (17), siswa kelas 12 IPA, SMAN 1 Rongga terpaksa menginap di sekolah sebelum pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Itu lantaran rumahnya berada di Kampung Leumbur Sawah, Desa Cinengah, Kabupaten Bandung Barat, cukup jauh dari sekolah.

Haikal Abdul mengaku telah mempersiapkan diri semaksimal untuk menghadapi UNBK.

Soal persiapan materi yang akan diujiankan, ia mendapat banyak bimbingan dari guru-guru saat menginap di sekolah.

