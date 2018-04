Korban Tewas Akibat Tenggak Miras Oplosan di Cicalengka Jadi 16 Orang, 6 Orang Masih Dirawat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Seli Andina

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Data terbaru RSUD Cicalengka, per pukul 08.00 WIB hari ini, Senin (9/4/2018), tercatat 16 orang dinyarakan tewas akibat menenggak minuman keras oplosan.

Hal tersebut disampaikan Direktur RSUD Cicalengka, dr. Yani Sumpena, ketika ditemui Tribun Jabar di RSUD Cicalengka hari ini.

"Itu data hasil barusan kami rapat koordinasi untuk mensinkronkan data, termasuk antara pasien yang masuk IGD dan yang langsung dibawa ke ruang rapat inap," ujar dr. Yani Sumpena.

Dr. Yani Sumpena pun menyampaikan, hingga saat ini, jumlah seluruh kunjungan atau pasien yang datang ke RSUD Cicalengka terkait miras oplosan tercatat berjumlah 35 orang.

