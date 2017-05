Zoya Festival 2017 Berlangsung Mulai Hari Ini, Datang Yuk!

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Shafira Corporation mempersembahkan ZOYA FESTIVAL 2017- ZOFEST (Zofest).



Zofest adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei - 21 Mei 2017 di Union Square Ciwalk Bandung. Dalam kegiatan ini akan ada bazar dan diskon menarik dari brand Zoya, Zoya Cosmetic, Mezora, Encyclo, Torch, dan Morning Bread. Berikut promo menarik yang ditawarkan pada acara Zofest 2017 ;

Morning Cookies:Beli 5 Gratis 1

Zoya Cosmetic: ZOCOS Festival Package 50 rb 4 Item, 100 rb 6 Item



Kerudung ZOYA :

- 6 Pcs Kerudung, Cuma 100 ribu

- 4 Pcs Bergo, Cuma 50 ribu

- Harga Murah 50 ribu - 100 Ribu

- Diskon keroyokan (maks 30%) *diskon sebanyak geng mu. *khusus kerudung sekolah



Encyclo:

- Spesial Price 50 ribu-200 ribu

- By 1 get 1

- Diskon 70%



Mezora : Harga Murah 50 ribu - 100 Ribu



Torch :Diskon up to 50%



Selain itu akan ada beberapa kegiatan menarik yang dapat diikuti, seperti lomba mewarnai untuk anak SD dan TK, Cooking Class, lomba hafidz Quran, Hijab Tutorial dan Games lainnya. Dan kegiatan ini akan dimeriahkan juga oleh Ustadz Hanan Attaqi & Fatin Shidqia.



Bagi masyarakat yang ingin memeriahkan acara tersebut bisa menghubungi telpon 0858 6498 3984.



Dalam rangkaian acara tersebut juga akan ada launching kerudung sekolah dan Final Zoya Berkibar.



Dalam kerudung sekolah ini, ZOYA berkolaborasi dengan perusahaan textile-effects di Swiss yaitu HEIQ. HEIQ adalah perusahaan yang mengembangkan dan memproduksi textile-effects dengan teknologi tinggi yang menyeimbangkan antara penelitian di laboratorium, industri dan implementasi sosial terkini.

Terobosan teknologi HEIQ yang dilakukan oleh ZOYA ini pertama dilakukan oleh brand busana muslim dan hanya satu-satunya di dunia. Tiga terobosan teknologi HEIQ yang diaplikasikan pada produk terbaru ZOYA adalah; Smart – temp intellegent thermoregulation, Fresh tech – durable odor control dan Softener – detain stains. Hal ini membuat kerudung sekolah ZOYA menjadi anti bau dan anti bakteri.



Dan sebagai koleksi awal , kerudung sekolah ZOYA ini hadir dalam 10 varian, yakni :

1. Kerudung sekolah aktif

2. Kerudung sekolah Cemerlang

3. Kerudung sekolah Cerdas

4. Kerudung sekolah Ceria

5. Kerudung sekolah Cermat

6.Kerudung sekolah Juara

7. Kerudung sekolah Kreatif

8. Kerudung sekolah Prestasi

9. Kerudung sekolah Smart

10. Kerudung sekolah Sukses



Bagi yang ingin mendapatkan kerudung sekolah ZOYA serta penawaran-penawaran menarik dari brand yang berada dibawah Shafco tersebut, silahkan datang ke ZOYA FESTIVAL yang akan berlangsung hingga 21 Mei 2017. (*)