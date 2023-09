Link Nonton Putri Ariani di Babak Live Show AGT 2023 Rabu Pagi, Lengkap Cara Vote untuk Dukung

TRIBUNJABAR.ID - Musisi asal Indonesia, Putri Ariani akan tampil di babak live show atau semifinal America's Got Talent (AGT) 2023.

Tepatnya, Putri Ariani akan kembali di hadapan Simon Cowell dkk pada Selasa, 5 September 2023 waktu setempat atau Rabu, 6 September 2023 pukul 07.00 WIB.

Momen itu sudah menjadi hal yang dinanti-nanti oleh banyak khalayak di Tanah Air sejak Putri Ariani berhasil lolos audisi AGT 2023.

Bahkan, Putri Ariani lolos sebagai pemenang Golden Buzzer dari Simon Cowell, sosok juri yang terkenal dingin kepada peserta.

Saat itu, Putri Ariani membawakan lagu miliknya, Loneliness sambil memainkan piano di atas panggung audisi.

Setelah itu, Putri Ariani mendapatkan standing ovation serta komentar positif dari para dewan juri.

Bahkan Simon Cowell naik ke atas panggung untuk meminta Putri Ariani menyanyikan lagu kedua.

Putri Ariani pun mengabulkan permintaan Simon dan membawakan lagu Sorry Seems to Be The Hardest Word yang dipopulerkan Blue.

Untuk itu, masyarakat Indonesia pun bisa menyaksikan penampilan Putri Ariani pertama kali secara live di AGT 2023.

Putri Ariani di atas panggung audisi America's Got Talent (AGT) 2023. (Instagram @arianinismaputri)

Baca juga: 2 Hari Lagi Tampil di Live Show AGT 2023, Putri Ariani Sumringah Disusul Kedua Adik ke Los Angeles

Berikut adalah link nonton Putri Ariani di AGT 2023:

>>> LINK NONTON 1 <<<

>>> LINK NONTON 2 <<<

Cara Vote

Penggemar Putri Ariani pun bisa memberi dukungan kepada pelantun lagu "Loneliness" itu dengan memberi vote.

Ada dua cara untuk vote Putri Ariani di AGT 2023, yaitu melalui aplikasi dan website.

1. Lewat Aplikasi

Berikut cara vote lewat aplikasi AGT 2023:

• Download aplikasi America's Got Talent di App Store atau Play Store.

• Buat akun untuk NBCUniversal.

• Klik vote, pilih Putri Ariani.

Baca juga: Putri Ariani Sampai di Amerika Serikat, Masuk "Sekolah" AGT 2023 Siapkan Penampilan Semifinal

2. Lewat website

Berikut cara vote lewat website AGT 2023:

• Buka link: nbc.com/AGTVote.

• Buat akun untuk NBCUniversal.

• Klik vote, pilih Putri Ariani

Sosok Putri Ariani

Ariani Nisma Putri lahir pada 31 Desember 2005 di Bangkinang, Kampar, Riau, Indonesia.

Ia adalah anak sulung dari pasangan Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty.

Perwakilan Indonesia di ajang America's Got Talent (AGT) 2023, Putri Ariani sumringah kedua adiknya menyusul ke Los Angeles. (Instagram @arianinismaputri)

Penyanyi pop solo tunanetra ini mulai dikenal semenjak mengikuti kompetisi Indonesia's Got Talent 2014 dan berhasil meraih posisi sebagai pemenang

Putri mulai menemukan bakatnya dalam bernyanyi ketika ia berusia 2 tahun, Putri meniru bunyi suara yang didengarkannya.

Meskipun dengan keterbatasan penglihatan, orang tua Putri selalu memberikan dukungan kepada anaknya yang berbakat dalam bernyanyi.

Pada tahun 2014, Putri memulai karirnya dalam mengikuti Indonesia's Got Talent 2014 dan berhasil meraih gelar pemenang dalam perlombaan tersebut.

Sejak saat itu namanya semakin dikenal.

Pada tahun 2016, Putri mendapatkan penghargaan dalam rangka Anugerah Baiduri sebagai penyanyi cilik berprestasi tingkat nasional.

Kemudian di tahun yang sama, Putri mendapatkan juara 2 tingkat nasional literasi FLS2N, dan menjadi finalis di acara The Voice Kids Indonesia (musim kedua).

Putri piawai dalam bermain piano dan menciptakan beberapa lagu, Putri juga mengembangkan karyanya di channel youtube nya dan menciptakan album perdana yang bertajuk "Melihat Dengan Hati".

Ketika Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asian Para Games 2018 Putri mendapat kesempatan membawa lagu "Song of Victory" di acara pembukaan pesta olahraga Disabilitas se-Asia, untuk memberikan semangat para atlet Disabilitas.

Baca artikel Tribun Jabar lainnya di Google News.