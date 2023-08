Putri Ariani Sampai di Amerika Serikat, Masuk "Sekolah" AGT 2023 Siapkan Penampilan Semifinal

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi Indonesia Putri Ariani telah sampai di Amerika Serikat untuk meneruskan perjuangannya di America's Got Talent (AGT) 2023.

Sebagai peraih Golden Buzzer di babak audisi AGT 2023, Putri Ariani otomatis lolos ke babak semifinal atau live show.

Putri akan kembali naik ke panggung AGT 2023 pada 5 September 2023 waktu setempat atau 6 September 2023 waktu Indonesia.

Menuju penampilan live pertamanya itu, Putri Ariani pun terus mematangkan persiapannya.

Salah satunya dengan masuk "sekolah" bersama peserta AGT 2023 lainnya di Pasadena, California.

Momennya pun dibagikan oleh Putri Ariani dalam unggahan Instagram miliknya.

"Hari pertama sekolah dulu guys," kata Putri Ariani dikutip dari Instagram @arianinismaputri pada Selasa (29/8/2023).

Putri Ariani mempersiapkan penampilan semifinal America's Got Talent 2023 di Pasadena, California, Amerika Serikat. (Instagram @arianinismaputri)

Dalam unggahan yang dibagikan, Putri Ariani nampak ditemani dengan seorang perempuan berbaju hitam dalam sebuah ruangan kelas.

Sebelumnya pada babak audisi AGT 2023, Putri Ariani membawakan lagu miliknya, Loneliness sambil memainkan piano di atas panggung audisi.

Setelah itu, Putri Ariani mendapatkan standing ovation serta komentar positif dari para dewan juri.

Bahkan Simon Cowell naik ke atas panggung untuk meminta Putri Ariani menyanyikan lagu kedua.

Putri Ariani pun mengabulkan permintaan Simon dan membawakan lagu Sorry Seems to Be The Hardest Word yang dipopulerkan Blue.

Setelah Putri Ariani menyanyikan lagu kedua, Simon Cowell berdiri dan menekan tombol Golden Buzzer yang membuat Putri otomatis lolos ke babak semifinal.

