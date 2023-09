2 Hari Lagi Tampil di Live Show AGT 2023, Putri Ariani Sumringah Disusul Kedua Adik ke Los Angeles

Perwakilan Indonesia di ajang America's Got Talent (AGT) 2023, Putri Ariani sumringah kedua adiknya menyusul ke Los Angeles.

TRIBUNJABAR.ID - Musisi tanah air yang mewakili Indonesia di ajang America's Got Talent (AGT) 2023, Putri Ariani sumringah kedua adiknya menyusul ke Los Angeles, Amerika Serikat.

Hanya dalam hitungan hari, Putri Ariani akan tampil perdana pada babak live show atau semifinal AGT 2023.

Ia akan tampil pada Selasa (5/9/2023) pukul 17.00 waktu setempat.

Sementara di Indonesia, penampilannya bisa disaksikan pada Rabu (6/9/2023) pukul 07.00 WIB.

Menjelang momen penting tersebut, Putri Ariani mendapatkan tambahan asupan semangat dari kedua adiknya, Devina Elysia dan Vania Larissa.

Momen tersebut dibagikan di unggahan Instagram pribadi Putri Ariani.

"Alhamdulillah, akhirnya bisa bareng adek-adek Putri di LA," kata Putri Ariani dalam keterangan unggahannya, dikutip pada Senin (4/9/2023).

Putri pun mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya yang telah memberikan kesempatan adik-adiknya menyusul ke LA.

"Terimakasih banyak Ayah @rosanroeslani dan bunda @2gek_ayuhenirosan sudah ajak adek-adek untuk nemenin Putri di LA," sambungnya.

Dalam video yang dibagikan, Putri Ariani pun nampak berkeliling area gedung Auditorium of the City of Pasadena, tempat diselenggarakannya AGT 2023, bersama keluarganya.

Harus berkompetisi di musim panas, Putri Ariani tak menampik hal itu cukup menjadi tantangannya.

"Di sini super panas banget, karena lagi musim panas di LA, kalau siang suhunya bisa sampai 38 derajat celsius," ungkap Putri Ariani.

Meski demikian, ia akan tetap berusaha maksimal dan penuh semangat untuk memberikan penampilan terbaik.

"Tapi enggak apa-apa, kita harus tetap semangat," lanjutnya.