Pura-pura Mau Mengambil Paket, Pemuda di Pangandaran Berbuat Cabul pada Perempuan Berusia 9 Tahun

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Kembali lagi terjadi kasus pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur.

Kali ini, diduga dilakukan oleh seorang pemuda berinisial IR (20) di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.

Dan terjadi ketika pemuda berinisial IR datang ke rumah Y yang merupakan ibu korban berinisial AN (9) dengan modus hendak mengambil paket.

Seperti halnya yang disampaikan Kasat Reskrim melalui Kanit PPA Satreskrim Polres Pangandaran Bripka Edi Heriawan Oktora. Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada 20 Juli 2023.

Dan diketahui, setelah korban berinisial AN (9) menceritakan apa yang di alaminya kepada ibu korban berinisial Y.

Awalnya, pelaku IR datang ke rumah milik Y yang merupakan ibu korban dengan alasan akan mengambil paket. Kemudian, di rumah Y hanya ada dua anak yaitu rekan korban yang berinisial Z.

"Saat IR di dalam rumah Y, IR pura-pura mau ke kamar mandi. Tapi, pelaku mengajak korban ke kamar mandi dengan cara ditarik," ujar Edi kepada wartawan melalui WhatsApp, Rabu (30/8/2023) pagi.

Kemudian, setelah pelaku dan korban berada di kamar mandi, pelaku meminta korban untuk berbuat tidak senonoh.

"Tapi, korban sempat menolak. Setelah itu, pelaku memegang alat vital milik korban," katanya.

Setelah kejadian tidak terpuji itu dilakukan, IR keluar dari rumah tersebut dan bertemu Y dan sempat bertanya kepada pelaku.

"Y bertanya kepada pelaku, mau apa (ke rumah)? lalu pelaku menjawab mau ngambil paket," ucapnya.

Selanjutnya, Y pun menemui dua anak tersebut yang sedang ketakutan dengan wajah pucat. Kemudian Y pun bertanya kepada dua anak tersebut.

"Saat ditanya, korban menceritakan apa yang di alaminya," kata Edi.

Setelah mengetahui kejadian tersebut, ibu korban langsung melaporkan ke Polres Pangandaran untuk selanjutnya ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Pelaku akhirnya berhasil ditangkap dengan barang bukti satu potong pakaian olahraga berwarna hitam abu dan satu potong celana training berwarna hitam.

IR pun ditetapkan menjadi tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D dan/atau Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (*)

