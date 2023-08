Kisah Tragis, Suami Tewas Terbakar saat Hendak Selamatkan Istrinya, Jenazah dalam Kondisi Berpelukan

TRIBUNJABAR.ID, DEPOK - Tragis akhir hidup pasangan suami istri di Jalan Dadap Raya, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, ini.

Pasangan yang baru sekitar setahun berumah tangga itu tewas terbakar di rumah mereka, Kamis (24/8/2023) malam.

Menurut Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok Denny Romulo, kebakaran terjadi sekitar pukul 22.30 WIB.

"Suami inisial AN, 27 tahun, dan istri inisial AY, 25 tahun," ujar Denny, Jumat (25/8/2023).

AN menjadi satu-satunya anggota keluarga yang terbangun saat kebakaran itu terjadi.

Saat itu AN sempat membangunkan keluarganya yang tertidur lelap.

"Kronologinya, suami masih melek, istri tidur. Suami berusaha membangunkan anggota keluarga yang di bawah dahulu (lantai satu)," kata Kasie Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok Tesy Hariyati.

AN dan anggota keluarga lain kemudian mengeluarkan empat motor yang diparkir di dalam rumah mereka.

Api yang melalap rumah saat itu belum terlalu besar.

Dalam rumah seluas 70 meter persegi itu, setidaknya ada empat kepala keluarga yang terdiri atas 13 anggota keluarga.

Empat kepala keluarga tersebut terdiri dari pasangan orang tua kandung AN, paman AN dengan istri dan dua anak, paman AN lainnya dengan istri dan tiga anak, serta pasangan AN dan AY yang belum dikaruniai anak.

Selamatkan istri di lantai 2

Tesy menuturkan, AY masih tertidur di kamarnya di lantai dua ketika si jago merah berkobar.

AN lantas naik ke lantai dua untuk menyelamatkan istrinya.