Ulang Tahun Ke-14, Tokopedia Traktir Ultah Selama Agustus

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Memasuki usia ke-14 pada 17 Agustus 2023 mendatang, Tokopedia menghadirkan kampanye ‘Tokopedia Traktir Ultah’ sepanjang bulan Agustus 2023.

Direktur Corporate Affairs Tokopedia, Nuraini Razak mengatakan saat ini, sudah ada lebih dari 1,8 miliar produk terdaftar di Tokopedia yang bisa dijangkau oleh masyarakat di 99 persen kecamatan di Indonesia.

"Sebagai bagian dari kampanye, Tokopedia mendiskon biaya jasa aplikasi menjadi Rp1.000 dan menawarkan beragam promo yang bisa membuat belanja online masyarakat menjadi lebih efisien,” ujar Nuraini saat jumpa pers di Tokopedia Tower Ciputra World 2, Jalan Prof DR Satrio No 3, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).

Menariknya dari 'Promo Tumpuk' ini adalah masyarakat bisa menggunakan lebih dari satu promo setiap kali checkout belanjaan di Tokopedia.

“Dengan Promo Tumpuk, pengguna Tokopedia dapat menggabungkan promo bebas ongkir, diskon, cashback dan berbagai keuntungan lainnya setiap kali bertransaksi. Jadi, belanja kebutuhan sehari- hari bisa lebih hemat,” kata Nuraini.

Selain itu juga Nuraini mengatakan ada 'Promo Dahsyat' yang berlaku pada 17-31 Agustus 2023 setiap pukul 14.00-15.00 WIB, yang memungkinkan pengguna Tokopedia mendapat traktiran yang berbeda setiap harinya, setiap kali berbelanja.

“Mulai dari membeli apa pun bisa ditraktir emas, membayar PBB ditraktir bayar tagihan listrik, membeli produk di kategori produk Ibu dan Bayi ditraktir uang beli popok, dan masih banyak lagi. Promo ini juga bisa digabungkan dengan bebas ongkir Rp0,” tutur Nuraini.

Selain itu, masyarakat bisa menikmati beragam penawaran melalui Brand Bombas-Deals 17-31 Agustus 2023 setiap pukul 19.00-23.00 WIB dari brand pilihan di berbagai kategori produk, mulai dari kecantikan dan perawatan diri, elektronik dan gadget, rumah tangga dan masih banyak lagi.

Sepanjang 8-31 Agustus 2023, Anda pun dapat menikmati layanan PLUS by GoTo dengan biaya langganan yang makin terjangkau.

"Untuk paket langganan PLUS by GoTo 1 bulan, ada diskon 50 persen menjadi Rp25.000 per bulan. Untuk paket langganan 3 bulan, ada diskon 55% menjadi Rp67.500, atau Rp22.500 per bulan. Sedangkan untuk paket langganan 6 bulan, ada diskon 70% menjadi Rp90.000, atau Rp15.000 per bulan," kata Nuraini.

Promo lainnya lagi adalah dengan PLUS by GoTo, masyarakat bisa mengakses ratusan juta produk berlogo ‘PLUS’ di Tokopedia dengan bebas ongkir termasuk untuk pengiriman sameday dan waktu pengiriman lebih cepat.

Nuraini menjelaskan Tokopedia diluncurkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 2009.

Selama hampir 14 tahun berdiri, Tokopedia terus berupaya membantu pelaku UMKM di seluruh penjuru Indonesia agar punya kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, tanpa harus pindah ke ibukota

"Saat ini, sudah ada lebih dari 14 juta penjual di Tokopedia dan hampir 100% pelaku UMKM,” kata Nuraini.