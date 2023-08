Isu Jadi Pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Terus Kencang, Sandiaga: Rezeki Tak Akan Tertukar

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno buka suara soal isu yang menyebut ia sebagai bakal calon wakil presiden potensial pendamping Ganjar Pranowo.

Isu itu tidak lepas dari hasil sejumlah survei terkait Pilpres 2024 yang menempatkan Sandiaga di posisi teratas.

Sampai saat ini Sandiaga pun terus berkomunikasi dengan calon presiden (capres) yang diusung PDI Perjuangan itu.

Khususnya terkait hubungan kerja antara Menteri dan Gubernur.

"Sama Pak Ganjar saya terus berkomunikasi karena sering berkegiatan beliau sebagai gubernur," ujar Sandiaga Uno saat ditemui di Rumah Makan Empal Gentong H Apud Cirebon, Sabtu (5/8/2023).

"Saya sebagai menteri dalam tugas dan fungsi, salah satu destinasi super prioritas adalah Borobudur, wilayahnya ada di wilayah kerja Pak Ganjar."

"Jadi kami lihat ada satu chemistry dari kinerja yang profesional."

Namun, keputusan apakah ia mendampingi Ganjar sebagai cawapres, kata Sandiaga, dikembalikan kepada pimpinan partai politik.

Sandiaga mengaku untuk sementara akan terus bekerja di tengah masyarakat.

"Saya akan kerja terus dan seiring dengan dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat tentu insyaallah rezeki tidak akan tertukar, semua sesuai dengan ikhtiar," ucapnya.

Disinggung apakah PDI Perjuangan sudah memberikan sinyal untuk menjadikannya sebagai cawapres, sang Menteri menyebut belum.

Di sisi lain, ia akan all out untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat.

"Belum ada (sinyal) per hari ini. Seperti yang sudah siapkan, apa pun keputusan pimpinan, saya akan tetap all out untuk mewujudkan," jelas dia.

Dalam kunjungannya ke Cirebon, ada sejumlah agenda akan dilakukan Sandiaga Salahuddin Uno.

Salah satunya, menghadiri Haul Almarhumin Sesepuh Ponpes Buntet Cirebon, pada Sabtu (5/8/2023) malam ini.

Hari ini, Sandiaga akan melanjutkan kegiatan dengan berolahraga di Alun-alun Kasepuhan Kota Cirebon.

Acaranya diakhiri dengan mendatangi Desa Astana, di Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon. (*)