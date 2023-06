Jadwal Indonesia Open 2023 Hari Ini, Anthony Sinisuka & Jojo Bakal Ladeni Lawan-lawannya di Babak I

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Indonesia Open hari ini, Rabu (14/6/2023). Turnamen ini memasuki hari kedua.

Indonesia akan menurunkan 11 wakilnya yang masih harus melalui babak pertama Indonesia Open 2023.

Indonesi Open 2023 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Juara Singapore Open 2023, Anthony Sinisuka Ginting akan menjajal pemain Denmark Hans-Kristian Solberg Vittinghus.

Dalam perjuampaan kedua pemain skornya masih imbang yakni 1-1.

Anthony memetik kemenangan atas Vittinghus pada pertemuan terakhir yang terjadi pada Indonesia Open 2022,

Anthony tengah dalam performa positif seusai meraih gelar Super 750 pada Singapore Open 2023 beberapa hari lalu.

Selain Anthony, ada Jonatan Christie hingga Chico Aura Dwi Wardoyo juga akan tampil.

Shesar Hiren Rhustavito smundur karena masih mengalami cedera.

Ganda putri Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose meraih tiket 16 besar Indonesia Open 2023 setelah mendepak ganda putri Malaysia, Vivian Hoo/Lim Chiew Sien. (Kompas.com)

Pada nomor ganda putra, ada tiga wakil yang akan menjalani babak 32 besar.

Mereka adalah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren (Thailand), Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris).

Sehari sebelumnya, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melaju ke babak 16 besar.

Leo/Daniel meraih tiket babak kedua setelah mengalahkan Ayato Endo/Yuta Takei (Jepang).

Berlaga di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6)/2023), Leo/Daniel menang lewat pertarungan rubber game 23-21, 8-21, 21-12 atas Ayato/Yuta.