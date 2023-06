Sosok Michael Wahr Suami Adinia Wirasti, Ternyata Seorang Aktor Asal Australia, Ini Rekam Jejaknya

TRIBUNJABAR.ID - Kabar bahagia datang dari artis cantik Adinia Wirasti,

Adinia Wirasti baru saja menikah dengan seorang aktor bernama Michael Wahr.

Adinia Wirasti dan Michael Wahr resmi menikah di Nusa Dua, Bali pada Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Sosok Adinia Wirasti Pemeran Utama Serial Mendua, Disebut Kurang Terkenal, Beri Tanggapan Menohok

Keduanya kompak membagikan momen bahagia di akun Instagram masing-masing @michaelswahr dan @adiniawrst.

Adinia Wirasti dan Michael Wahr begitu serasi mengenakan pakaian adat jawa, dengan warna putih.

Di unggahan yang lain, tampak Adinia mengenakan gaun pengantin, yang cantik membalut tubuhnya.

Dalam unggahan tersebut, pemain sosok Karmen di Ada Apa Dengan Cinta (AADC) itu memanggil Michael Wahr dengan sebutan 'husband'.

"Ever so dreamy day. In @melahyarofficial @melahyarbride

Hi Husband, @michaelswahr

#WRST," tulis Adinia Wirasti dalam unggahannya.

Nama Adinia Wirasti pun langsung menjadi trending topic di Twitter.

Tak hanya dirinya, nama sang suami pun ikut jadi perbincangan.

Lantas, siapakah sosok suami Adinia Wirasti tersebut?

Sosok Michael Wahr