Sosok Adinia Wirasti Pemeran Utama Serial Mendua, Disebut Kurang Terkenal, Beri Tanggapan Menohok

TRIBUNJABAR.ID - Nama aktris cantik Adinia Wirasti mendadak menjadi trending topic di Twitter, Sabtu (7/1/2023).

Diketahui, Adinia Wirasti adalah salah satu pemain dalam serial Mendua yang diadaptasi dari drama Korea The World of The Married.

Ia menjadi perbincangan setelah salah seorang warganet menyebut Adinia Wirasti tidak pas bermain dalam serial tersebut karena kurang terkenal, tidak seperti lawan mainnya Chicco Jeriko dan Tatjana Saphira.

“Pemilihan Chicco Jerikho dan Tatjana Saphira sudah tepat. Tapi untuk dokternya yang kurang, sebab nama Adinia Wirasti belum banyak dikenal oleh masyarakat Indo,” kata akun Twitter @wowo_rock dalam cuitan yang kini sudah dihapus.

Adinia Wirasti pun memberikan tanggapan atas cuitan akun tersebut.

"Makasih reviewnya. Ternyata untu jadi lead role harus terkenal dulu ya. Baik," tulis Adinia Wirasti.

Sebagaimana diketahui, Adinia Wirasti dipilih menjadi pemeran tokoh Sekar, seorang dokter yang dalam versi Koreanya diperankan oleh aktris Kim Hee Ae.

Serial Mendua menceritakan tentang Dokter Sekar yang diselingkuhi oleh suaminya, Ivan (Chicco Jerikho). Sekar lantar berusaha membalas perbuatan suaminya.

Sosok Adinia Wirasti

Selain sebagai aktris, Adinia Wirasti juga merupakan seorang model.

Wanita kelahiran Jakarta, 19 Januari 1987 ini, diketahui merupakan adik dari artis sekaligus YouTuber Sara Wijayanto.

Melansir Tribun Wiki, wanita yang akrab disapa Asti ini pernah bersekolah di Screenwriting Program New York Film Academy, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 2009.

Awal Adinia Wirasti terkenal lewat perannya sebagai Karmen dalam film Ada Apa Dengan Cinta pada 2002, lalu.

Lalu setelah debut, namanya semakin melejit lewat perannya sebagai Rudy di film Tentang Dia pada 2005.

