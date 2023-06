Putri Ariani Sebut Ingin Menjadi Diva Internasional Seperti Mariah Carey dan Raih Grammy Awards

TRIBUNJABAR.ID - Putri Ariani mengungkapkan impiannya yang ingin raih Grammy Awards.

Nama Putri Ariani masih hangat diperbincangkan setelah prestasinya yang mentereng.

Pemilik nama lengkap Ariani Nisma Putri ini berhasil tampil memukau di Americas Got Talent.

Baca juga: Dapat Golden Buzzer Kedua di Americas Got Talent 2023, Putri Ariani Jadi Sorotan Banyak Media Asing

Bahkan, ia mampu membuat Simon Cowell memberikan Golden Buzzer.

Penampilannya pun tak hanya memukau Simon Cowell, Heidi Klum bahkan menyebut Putri Ariani layak mendapatkan Grammy.

Kabar tersebut pun sudah diketahui Putri Ariani terkait cuitan Heidi Klum di Twitter.

Gadis 17 tahun itu mengaku senang saat mengetahui Heidi Klum memberikan dukungan untuknya meraih Grammy.

“Ya aku tahu, seneng banget,” ucap Putri Ariani ketika ditemui di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Putri Ariani mengatakan bahwa dirinya memang sangat ingin memenangkan Grammy Awards, baginya penghargaan itu akan menjadi pengakuan untuk bakatnya dalam bernyanyi.

“Pengen, Putri pengen banget dapet penghargaan Grammy, itu jadi legitimasi tersendiri untuk karir Putri,” beber Putri.

Putri Ariani juga punya mimpi besar lainnya yakni bisa menjadi seorang diva internasional seperti Whitney Houston dan Celine Dion yang memiliki nama besar.



“Iya Putri pengen jadi diva internasional, seperti Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey karena udah ngefans dari dulu,” tuturnya.

Tak hanya itu, keinginan Putri untuk bisa menjadi diva internasional juga karena ia ingin bisa menginspirasi dunia dan memberikan kontribusi pada dunia lewat bakat bernyanyinya.

“Menjadi diva bukan buat Putri aja tapi buat dunia juga, gimana Putri bisa beri kontribusi pada dunia, gimana Putri bisa menginspirasi dan menginfluence temen-temen yang lain juga untuk berani meraih mimpinya dan do more as much as i do,” terangnya.

Baca juga: Heidi Klum Terpukau dengan Penampilan Putri Ariani di Americas Got Talent, Sebut Layak Dapat Grammy