Heidi Klum Terpukau dengan Penampilan Putri Ariani di Americas Got Talent, Sebut Layak Dapat Grammy

TRIBUNJABAR.ID - Putri Ariani banjir pujian saat tampil di Americas Got Talent 2023.

Putri Ariani ramai diperbincangkan setelah tampil di Americas Got Talent.

Bahkan, penampilannya tersebut berhasil membuat Simon Cowell memberikan Golden Buzzer untuknya.

Penampilannya pun banjir pujian, termasuk dari Heidi Klum.

Heidi Klum adalah salah satu juri AGT 2023, bersama Simon Cowell, Sofia Vergara, dan Howie Mandel.

Bahkan, Heidi Klum tak ragu menyebut Putri Ariani layak mendapatkan Grammy di masa depan.

Hal itu ia ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya.

Supermodel asal Jerman itu mengunggah video penampilan Putri Ariani.

"Saya bisa melihat penghargaan Grammy untuk Putri suatu saat nanti," kata Heidy Klum dikutip dari Twitternya @heidiklum, Kamis (8/6/2023).

Unggahan Heidi Klum sontak dibanjiri komentar warganet.

Heidi is one of the AGT judges...Thank you Heidi, for your views and perspective on Ariani, the proud daughter of Indonesia.

Siapa disini yg ga nangis, aseli gue nangis banget enih. You make me feel better Putri Ariani.

Masya Allah....selamat nak, dg keterbatasanmu engkau mampu mengangkat Indonesia mjd terkenal di ajang pencarian bakat kelas dunia. Barokallah bt mu dan kedua orang tuamu.

Putri Ariani Dapat Standing Ovation