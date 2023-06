Viral Ucapan Ajakan Berkelahi Gerombolan Motor di Cimahi 'Very Good Very Well', Ini Maksudnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - RA (17) satu dari enam anggota gerombolan motor yang ugal-ugalan di Kota Cimahi, kini tengah menjadi perhatian publik.

Ini karena RA melontarkan kata-kata yang nyeleneh sebelum beraksi dan kini viral jadi perbincangan netizen.

Seperti diketahui, RA bersama RM (15), AD (17), PAP (19), IAP (17), N (21) viral di sosial media setelah beraksi di Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pada Rabu (31/5/2023) malam.

"Very good very well, sakirana rek ribut tong loba bawel bisi dirawelkeun (kalau mau berkelahi jangan banyak bicara)," ujar RA dalam video yang beredar.

RA mengatakan terkait ucapannya yang nyeleneh, itu merupakan inspirasinya sendiri, tetapi tidak ditujukkan kepada siapapun.

Niatnya hanya untuk meramaikan perayaan kelompoknya yakni Divinity Racing Star (DRS).

"Itu (kata-kata) bukan buat siapa-siapa, cuma konten saja, cuma meramaikan anniv DRS Gunung Batu," ujar RA saat ditemui di Mapolres Cimahi, Kamis (1/6/2023).

Ucapan tersebut sontak mendapat reaksi dari netizen di sosial media karena setelah itu dia langsung memacu sepeda motornya dengan cara zig zag dan temannya yang saat itu dibonceng mengacungkan tongkat besi.

Saat melakukan aksi ugal-ugalan itu RA tengah dalam pengaruh minuman keras, sehingga dia menyesal telah melakukan aksi yang membahayakan pengendara dan meresahkan masyarakat Kota Cimahi tersebut.

"Iya habis mabuk arak dan waktu itu juga sebetulnya saya enggak tahu kalau mau (konvoi) ke Cimahi," katanya.

Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan, terkait ucapan yang dilontarkan, itu merupakan ajakan untuk berkelahi, namun tidak jelas kepada siapa hal itu ditujukkan.

"Kira-kira maksud ucapannya itu ayo kalau mau ribut lawan kami. Di situ mereka ingin mencari lawan atau menantang, padahal di Kota Cimahi kan sudah tidak ada lagi yang seperti itu (gerombolan motor)," ujar Aldi. (*)