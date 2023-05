20 Quotes Buku Tahunan SMA yang Inspiratif dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Cocok Buat Referensi

TRIBUNJABAR.ID - Simak quotes buku tahunan SMA yang inspiratif dalam Bahasa Inggris dan artinya berikut ini.

Biasanya memasuki tahun terakhir di sekolah, para siswa kelas 12 disibukkan dengan membuat buku tahunan.

Buku tahunan ini merupakan kenang-kenangan yang berisikan foto-foto tematik menarik dari masing-masing kelas.

Dalam buku tersebut juga biasanya akan ada kata-kata atau quotes yang disampaikan masing-masing siswa di bawah fotonya.

Jika Anda mencari referensi kata-kata buku tahunan SMA yang inspiratif, Tribunjabar.id akan membahasnya dalam artikel ini.

Ilustrasi kelulusan SMA. (Canva)

Berikut 20 quotes buku tahunan SMA inspiratif dalam Bahasa Inggris dan artinya:

1. Follow your dreams, because you are capable of anything you put your mind to.

Artinya: "Ikuti impian Anda, karena Anda mampu melakukan apa pun yang Anda pikirkan."

2. Here's to the first step of the next chapter of our life.

Artinya: "Ini untuk langkah pertama dari bab selanjutnya dalam hidup kita."

3. Don't dwell on yesterday, for it's is what brought you to today.

Artinya: "Jangan memikirkan hari kemarin, karena itulah yang membawamu ke hari ini."

4. Sometimes you have to get rid of the old to welcome all the good new things!

Artinya: "Terkadang Anda harus menyingkirkan yang lama untuk menyambut semua hal baru yang baik!"