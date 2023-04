Polsek Sagalaherang Kerahkan Bhabinkamtibmas Monitoring Harga Sembako, Jaga Kondusivitas di Pasar

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Subang, Ahya Nurdin

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Sepuluh hari menjelang Lebaran, Polsek Sagalaherang mulai mengerahkan Bhabinkamtibmas untuk memantau atau memonitor harga kebutuhan pokok sekaligus memberikan rasa aman nyaman kepada warga yang berbelanja di kawasan Pasar Sagaherang Subang. Rabu (12/4/2023).

Kapolsek Sagalaherang, Iptu Irfan Taufik Firmansyah, mengatakan bahwa monitoring pasar menjelang lebaran ini untuk mengecek harga kebutuhan pokok

"Kami kerahkan Bhabinkamtibmas untuk memonitoring harga kebutuhan pokok, sekaligus memberikan jaminan kemanan kepada pengunjung pasar yang setiap hari selama Ramadhan ini selalu dipadati warga berbelanja," ujar Iptu Irfan Taufik Firmansyah

Untuk harga kebutuhan pokok sendiri saat ini di H-10 Lebaran sudah mulai ada kenaikan namun tak signifikan.

Baca juga: Ngabuburit Ala Kapolres Subang AKBP Sumarni, Blusukan Door to Door Jenguk Orang Sakit

"Beras premium Rp 11.400 per kg, beras medium Rp 10.000 per kg, gula pasir Rp 14.000 per kg, minyak goreng Rp 16.000 per kg, daging sapi Rp 140.000 per kg, tepung terigu Rp 11.000 per kg, telur Rp. 30.000 per kg, cabai merah Rp. 40.000 per kg, cabai rawit Rp. 36.000 per kg, tahu Rp 6.000 per bungkus," katanya

"Kenaikan hanya terjadi pada Minyak Goreng dan Rp 14 500 menjadi Rp 16.000 per kilogram dan telur dari Rp 28.000 naik jadi Rp 30.000 per kg," ujarnya.

Sementara untuk harga daging belum mengalami kenaikan dan pembelinya juga masih sepi.

"Daging masih di harga Rp.140.000 perkilo belum mengalami kenaikan, pembelinya juga masih sepi, karena lebaran masih 10 hari lagi," ucapnya

Kegiatan monitoring pasar tersebut dilaksanakan atas petunjuk Kapolres Subang AKBP Sumarni, S.IK., S.H., M.H. melalui Kapolsek Sagalaherang dan dilaksanakan oleh Personel Polsek Sagalaherang

“Kegiatan patroli pasar ini dilakukan tak hanya untuk mantau harga sembako jelang Lebaran, melainkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat yang berbelanja," katanya.

Baca juga: Ribuan Paket Sembako Murah di Cimahi Disebar ke Warga Kurang Mampu Saat Harga di Pasar Mahal

"Sekaligus untuk menekan angka kriminalitas di lingkungan pasar seperti jambret maupun copet," ucap Sumarni. (*)

Silakan baca berita Tribunjabar.id terbaru lainnya di GoogleNews