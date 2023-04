Heboh Kapal Cahaya Abadi Terdampar di Cikelet Garut, Awak Kapal Raib, Diduga Alami Kecelakaan Laut

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - M Zet Santono (43) seorang nelayan asal Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat hilang saat tengah melaut di perairan Santolo.

Hal tersebut diketahui saat warga sekitar melihat kapal milik Santono yang tiba-tiba terdampar di Pantai Santolo pada Minggu (2/4/2023).

Kepala Kantor SAR Bandung, Jumaril, mengatakan kapal tersebut bernama Cahaya Abadi, yang dipastikan milik Santono.

Ia menuturkan, saksi menemukan kapal tersebut sudah terdampar pada Minggu pagi, saksi juga menurutnya sempat melihat Santono mengemudikan kapal tersebut.

"Korban melaut seorang diri pada Sabtu malam, menebar jala. Hingga Minggu tidak kembali lagi hanya ditemukan kapalnya yang sudah terdampar," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (3/4/2023).

Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian terhadap Santono, korban dipastikan mengalami kecelakaan di tengah laut.

Hingga Senin (3/4/2023) sore, keberadaan Santono belum ditemukan.

Koordinator Pos SAR Tasikmalaya, Bagus Prayogo menyebutkan Tim SAR Gabungan hari ini telah melakukan pencarian.

Pihaknya membagi tim pencarian menjadi 2 search and rescue unit (SRU) yaitu SRU 1 pencarian dengan penyisiran darat dari perkiraan Last Known Position (LKP) ke arah pantai Sayangheulang sejauh 2 KM.

Sedangkan SRU 2 penyisiran darat dari Perkiraan LKP ke arah pantai Cijeruk sejauh kurang lebih 2 KM.

"Berdasarkan hasil debriefing bersama unsur SAR di lapangan dan pertimbangan teknis di lapangan, pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan esok hari pada pukul 07.30 WIB," ujarnya dalam laporan resmi.(Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari)