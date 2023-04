Agar Tidak Tertipu, Begini Cara Memeriksa Website Jual Beli iPhone yang Aman

TRIBUNJABAR.ID - Laman GlobalStats menyatakan bahwa penggunaan smartphone berbasis operating system (OS) Android masih mendominasi 43,92 persen di dunia pada Februari 2022-2023.

Meski penggunaan Android cukup tinggi, tak sedikit juga orang yang menganggap iOS— sistem operasi iPhone—memiliki keunggulan tersendiri dalam hal performa, keamanan, dan kualitas aplikasi.

Selain itu, iOS juga dikenal memiliki antarmuka yang lebih konsisten dan mudah digunakan. Keunggulan lain dari OS besutan Apple Inc ini juga mendukung pembaruan sistem operasi jangka panjang.

Oleh karena itu, meskipun pangsa pasar Android masih lebih besar, pengguna smartphone berbasis iOS pun tak kalah banyak.

Di Indonesia sendiri, ada banyak platform yang menyediakan produk bersistem operasi OS secara eksklusif, mulai dari toko offline di mal, platform e-commerce, hingga website khusus jual-beli produk iPhone baru maupun bekas. Harga yang ditawarkan pun tak kalah bersaing.

Meski begitu, penting untuk berhati-hati ketika ingin membeli iPhone secara online, khususnya ketika membeli melalui website. Pasalnya, tak sedikit penipu di ranah online berusaha mengecoh konsumen dengan tawaran yang too good to be true atau tidak masuk akal.

Agar tidak terkecoh, berikut sejumlah tips dan trik membeli iPhone melalui website tanpa takut tertipu.

1. Periksa keaslian website

Salah satu cara membedakan website orisinal dengan website palsu adalah terlihat dari desain dan uniform resource locator (URL) website tujuan. Pada website palsu, umumnya desain yang digunakan meniru desain dari website asli penjualan iPhone.

Hal ini dilakukan agar pengunjung tidak curiga saat memasukkan informasi pribadi seperti username, password, atau informasi kartu kredit.

Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa URL dan sertifikat keamanan saat mengunjungi sebuah website. Pastikan tulisan web selalu dimulai dengan https:// serta tidak mengeluarkan tanda peringatan seperti “Koneksi Tidak Aman”.

2. Teliti melihat harga

Siapa yang tidak tergiur membeli iPhone dengan harga miring? Apalagi iPhone dikenal sebagai salah satu merek yang menjual produk dengan harga yang cukup mahal.

Agar tidak tertipu, pastikan untuk selalu membandingkan harga iPhone di e-commerce atau website lain sebelum membeli.

Selain itu, pastikan juga website yang dikunjungi memiliki foto produk asli, lengkap dengan spesifikasi produk, kebijakan pengembalian, serta informasi kontak yang jelas.

Hindari membeli iPhone di website tersebut apabila kamu diharuskan untuk mengunggah foto KTP atau informasi pribadi lainnya. Selain itu, hindari melakukan transaksi apabila kamu diharuskan mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama pribadi.

3. Lakukan survei terlebih dahulu