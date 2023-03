Wirausaha Muda Diajak Naik Kelas dan Dorong Ekosistem Ekonomi Syariah Melalui Talenta Wirausaha BSI

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengadakan Onboarding Talenta Wirausaha BSI (TWB) di Bandung, Rabu (15/3). Onboarding diisi dengan ekspo usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), inspiring speech, dan talkshow, yang berlangsung di Gedung Center for Research and Economic Services Institut Teknologi Bandung.

RCEO BSI Bandung Alhuda Djanis menyampaikan, “Menteri BUMN Erick Thohir sangat mendukung BSI, sehingga sampai saat ini kami tumbuh baik dan kompetitif, dan berupaya maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu cita-cita saat kelahiran BSI, adalah bagaimana kami menjadi menjadi motor untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, terutama bisnis syariah di Indonesia.

Mudah-mudahan ini adalah salah satu jalannya.

Amanah tersebut pula yang menjadi alasan kami mempertahankan program Talenta Wirausaha BSI ini.”

Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) ITB Ir. R. Sugeng Joko Sarwono, M.T., PhD, mengatakan, program TW BSI ini disambut baik, karena sangat sejalan dengan program yang dijalankan di ITB.

"Ke depan, kami berharap, mudah-mudahan ada kerja sama yang lebih erat dari universitas dengan unit pendukung yang terkait kegiatan kewirausahaan di BSI," katanya.

LPIK ITB, menurut Sugeng, juga telah membina lebih dari 200 startup termasuk IAM.ID yang menjadi narasumber pada talkshow Onboarding TW BSI Bandung. IAM.ID juga menjadi juara pertama TW BSI 2022 kategori Rintisan.

Talenta Wirausaha BSI (TWB) merupakan program inkubator bagi para wirausaha muda dan MusilmPreneur untuk membangun dan meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga mampu bersaing di kancah global.

Hal ini sejalan dengan spirit BSI untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Go Halal, Go Digital dan Go Global.

Pada sesi Inspiring Speech, Komisaris Independen BSI M. Arief Rosyid Hasan menyampaikan, sejarah Indonesia dan sejarah Islam memiliki kesamaan, yakni digerakkan oleh anak muda.

Begitupun dengan sejarah ekonomi, juga digerakkan oleh pemuda, mulai dari Syarikat Islam, Nahdlatul Tujjar, dan sebagainya.

“Talenta Wirausaha BSI ini menjadi sangat berarti. Kenapa BSI di usia yang masih sangat muda memiliki komitmen, pertama, mendorong anak muda, kedua mengembangkan semangat pedagang atau kewirausahaan," kata Arief.

Arief juga mengungkapkan, seluruh pihak harus bekerja sama untuk menaikkan persentase wirausaha di Indonesia.