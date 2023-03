Bobotoh Pasrah Jika Persib Bandung Tak Raih Gelar Juara Liga 1 Musim Ini, Minta Ini ke Luis Milla

TRIBUNJABAR.ID - Bobotoh sudah pasrah jika Persib Bandung tidak juara Liga 1 2022/2023.

Setelah kalah dari Persik Kediri, bobotoh semakin pasrah apabila Persib Bandung tak raih gelar juara musim ini.

Meski berada di papan atas klasemen sementara Liga 1 dengan menempati posisi kedua, Persib Bandung tertinggal jauh dari PSM Makassar.

Persib Bandung mengoleksi 52 poin, sedangkan PSM Makassar 62 poin.

Meski memiliki tujuh laga sisa, Persib Bandung akan cukup kesulitan menyalip PSM Makassar.

Skenario yang memungkinkan Persib Bandung menduduki puncak klasemen Liga 1 adalah PSM Makassar tersandung di minimal empat laga tersisa, dengan catatan Maung Bandung bisa membabat tujuh laga sisa dengan kemenangan.

Hal itulah yang membuat harapan bobotoh semakin pudar untuk Persib Bandung menjadi juara.

Meski begitu, bobotoh memberikan pesan pada Luis Milla agar mempersiapkan anak asuhnya untuk musim depan.

Bobotoh mengungkapkan hal demikian melalui kolom komentar di unggahan Instagram @persib.

@tal***.

Ayo coach musim depan rombak skuad pokoknya Ngak ada yang namanya Pemain Emas di Persib.

@bar***.

Percayakan sama milla rekrut pemain utk musim depan.

@san***.

Maafkan kami coach ... Ekspektasi kami terlalu tinggi .. semoga tahun ini ekspektasi kami menjadi kenyataan .. semangat terus coach terimakasih sudah membawa persib di peringkat 2 dari zona papan bawah.

@gil***.

Gracias coach, We already fight till the end, but this year not ours, Kelemahan di pertahanan Regenerasi bek buat musim depan, Fokus kerjar runner up saja, jgn smape digeser tetangga.

