Manuel Cascallana Bangkit, Fokus Atur Strategi Jelang Laga Persib Bandung Lawan Persebaya Surabaya

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung akan melakoni laga pekan ke-30 Liga 1 2022/2023.

Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya pada Senin (13/3/2023) pukul 15.00 WIB.

Di pertandingan sebelumnya, Persib Bandung kalah 0-2 atas Persik Kediri di Stadion Pakansari.

Kekalahan tersebut tentu membuat banyak pihak kecewa.

Namun, Persib Bandung tampaknya tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan.

Asisten pelatih Persib Bandung, Manuel Cascallana kembali bangkit.

Meski sempat kecewa dengan hasil akhir laga kontra Persik Kediri, Manuel Cascallana kini fokus ke laga selanjutnya.

Hal tersebut ia ungkapkan melalui unggahan di Instagram Storynya.

Pria asal Spanyol itu mengunggah potret dirinya tengah berada di lapangan bersama Luis Milla dan satu rekannya.

Melalui keterangan unggahannya, Manuel Cascalla mengatakan tengah merencanakan untuk masa depan.

Tampaknya, ia dan Luis Milla tengah mengatur strategi baru untuk laga kontra di depan mata yaitu menghadapi Persebaya Surabaya.

"Planning for the future and what lies ahead. process (merencanakan masa depan dan apa yang ada di depan. proses)," tulis Manuel Cascallana di Instagram Storynya, Jumat (10/3/2023).

Coach Manu tampaknya tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan karena kekalahan Maung Bandung.

Ia memilih mencari cara agar gawang Pangeran Biru tak berhasil dibobol lawan mainnya.