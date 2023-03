Amalan Salat Taubat di Malam Nisfu Syaban, Lengkap dengan Tata Cara Salat dan Doa-doa yang Dibaca

TRIBUNJABAR.ID - Terdapat beberapa amalan yang dapat dikerjakan di malam Nisfu Syaban.

Selain memperbanyak zikir, sahabat muslim juga dapat memanfaatkan malam Nisfu Syaban untuk bertaubat.

Tentu saja, untuk bertaubat muslim dapat mengerjakan amalan salat taubat di malam Nisfu Syaban tersebut.

Pada malam Nisfu Syaban diyakini sebagai malam diangkatnya amalan-amalan.

Tak hanya itu, Allah SWT membuka pintu rahmat dan ampunan seluas-luasnya bagi hamba-Nya yang memohon kepadanya.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW.

Dari Abu Tsa’labah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اطَّلَعَ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

“Apabila sampai malam Nishfu Syaban, maka Allah melihat kepada para hamba-Nya di lalu mengampuni orang-orang yang beriman.” (Hadis Hasan: HR. Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman (V/359, no. 3551) dan Ibnu Abi ‘Ashim (no. 523),dari Abu Tsa’labah al-Khusyani Radhiyallahu anhu. Lihat Shahiihul Jaami’ (no. 771))



Demikian, bagi sahabat muslim yang ingin mengerjakan amalan salat taubat di malam Nisfu Syaban tersebut, ketahui terlebih dahulu tata cara salat taubat dan bacaan doa-doanya berikut ini.

Tata Cara Salat Taubat

Salat taubat terdiri dari dua rakaat satu salam. Boleh dilakukan sebanyak-banyaknya.

Ilustrasi seorang sedang salat taubat (Tribunnews)

Berikut tata cara salat taubat :

1. Berwudhu dengan tata cara yang benar.

2. Membaca niat salat taubat