Persib Bandung Pernah Menang Dipimpin Wasit Ini, Lawan Arema FC Bakal Dipimpin Wasit yang Sama

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung pernah menang saat dipimpin wasit Faulur Rosy. Wasit ini juga yang akan memimpin laga Persib Bandung vs Arema FC.

Big match Persib Bandung vs Arema FC bakal berlangsung di Stadion Pakansari, Kamis (23/2/2023) pukul 15.00.

Liga Indonesia Baru telah menunjuk dan mengumumpkan wasit Faulur Rosy bakal memimpin Persib Bandung vs Arema FC.

Persib Bandung menang saat melawan PSS Sleman 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 5 Februari 2023.

Dua gol Persib Bandung lahir lewat pemain asal Brasil Ciro Alves pada menit ke-27 dan 40.

Pada pertandingan itu, Faulur Rosy mengeluarkan 5 kartu kuning. Semuanya untuk pemain PSS Sleman.

Mereka adalah Haris Tuharea, Nur Diansyah, Jihad Ayoub, Jonathan Eduardo Cantillana, dan Kevin Gomes De Oliveira.

Pada laga Persib Bandung vs Arema FC itu, Faulur Rosy bakal dibantu Asisten Wasit 1 Karnedi, Asisten Wasit 2 Gilang Ade Mizwar.

Adapun sebagai Asisten Wasit Tambahan 1 bakal diemban Irul Hidayat dan Asisten Wasit Tambahan 2 bakal ditempati Marjukih.

Pengawas pada pertandingan ini dipercayakan kepada Budi Irianto dan sebagai cadangan wasit adalah Adi Nanda.

Faulur Rosy telah memimpin delapan pertandingan di Liga 1 2022-2023.

Satu di antaranya adalah saat Persib Bandung menang melawan PSS Sleman dengan skor 2-0.

Dalam 8 laga yang dipimpinnya, Faulur Rosy belum pernah mengeluarkan kartu merah.

Adapun kartu kuning yang dikeluarkan Faulur Rosy sebanyak 24 kartu kuning termasuk 5 kartu kuning saat memimpin Persib Bandung melawan PSS Sleman.

Laga yang Dipimpin Faulur Rosy

23/07/2022 MADURA UNITED FC vs PS BARITO PUTERA 8-0

13/08/2022 BALI UNITED FC vs AREMA FC 1-2

20/08/2022 RANS NUSANTARA FC vs PERSIJA JAKARTA 0-3

27/08/2022 BALI UNITED FC vs PERSIK KEDIRI 4-0

19/12/2022 RANS NUSANTARA FC vs BORNEO FC SAMARINDA 0 - 0

14/01/2023 PS BARITO PUTERA vs MADURA UNITED FC 1 - 2

05/02/2023 PERSIB BANDUNG vs PSS SLEMAN 2 - 0

14/02/2023 PS BARITO PUTERA vs RANS NUSANTARA FC 4 - 1

