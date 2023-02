Jelang Laga Persib Bandung Vs Arema FC, Teja Paku Alam Raih Gelar Best Save of The Week

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam meraih gelar Best Save of The Week menjelang laga melawan Arema FC di Stadion Pakansari, Bogor, Kamis (23/2/2023).

Gelar itu dia dapat saat tampil di pekan ke-25 Liga 1 2022-2023.

Pada pekan tersebut, kiper Teja Paku Alam tampil ciamik melawan RANS Nusantara. Dia mampu menggagalkan beberapa kesempatan lawan mencetak gol.

Satu penyelamatan spektakulernya kala itu adalah saat menangkis tendang keras kaki kanan Mbombo Lokwa di menit 29.

Berkat penyelamatan cantiknya tersebut, Persib Bandung tetap unggul di babak pertama, setelah sebelumnya David da Silva mencetak gol terlebih dahulu di menit 7.

Alhasil, Teja Paku Alam membawa tim Maung Bandung meraih kemenangan 3-1 dari RANS.

Selain dapat gelar Best Save of The Week, dia juga masuk ke dalam Best XI of The Week di pekan yang sama.

Selain Teja, Persib juga memiliki wakil lain berupa Marc Klok.

Di jajaran striker ada Ramadhan Sananta (PSM Makassar), Alex Martins (Bhayangkara FC), dan Eber Bessa (Bali United).

Di posisi gelandang, Marc Klok (Persib Bandung) bersanding dengan Made Tito (Bali United) dan Adam Alis (Borneo FC).

Sedangkan di posisi belakang ada Fajar F (Borneo FC), Sergio Silva (Arema FC), Ryuji Utomo (Bali United), dan Frendi Saputra (Dewa United). (*)