Secret Number akan Debut di Jepang Maret 2023 Rilis Single Album LIKE IT LIKE IT, Berisi 5 Lagu

Secret Number debut di Jepang rilis single album bertajuk LIKE IT LIKE IT langsung trending topik di Twitter

TRIBUNJABAR.ID - Girl grup Kpop Secret Number mengumumkan akan debut di Jepang Maret 2023 ini.

Dalam unggahan di Instagram @secretnumber.japan_official baru-baru ini foto teaser masing-masing member telah dirilis.

Lea, Dita Karang, Jinny, Soodam, Minji dan Zuu tampil dengan konsep baru.

Seperti Lea, misalnya tampil dengan gaya rambutnya diwarna hijau.

Kabar Secret Number debut di Jepang itu juga sudah dikonfirmasi lewat unggahan di Twitter official Secret Number Jepang dan kini trending topik di Twitter.

Dalam postingannya, diumumkan Secret Number debut lagu Jepang.

Secret Number akan merilis single album bertajuk LIKE IT LIKE IT dirilis pada 3 Maret 2023 pukul 0.00.

Adapun video musik LIKE IT LIKE IT tayang perdana di Youtube official mereka pada pukul 21.00 di hari yang sama.

Dilansir dari billboard-japan.com, Secret Number merilis single album LIKE IT LIKE IT berisi lima lagu.

Tiga lagu di antaranya merupakan lagu Secret Number yang dialihbahasakan untuk versi lagu Jepang.

Satu di antaranya adalah lagu Love, Maybe OST yang sukses hits terkenal di kalangan penggemar Kpop di Jepang

Kelima lagu tersebut di antaranya:

- LIKE IT LIKE IT

- ODYSSEY

- Who Dis versi Jepang

- Got That Boom versi Jepang

- Love, Maybe versi Jepang

Sementara itu untuk album akan dirilis pada 4 April 2023 dan akan ditayangkan di Shibuya Srteam Hall pada 7 April 2023.

