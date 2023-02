Ramadan Satu Bulan Lagi, Harga Cabai di Purwakarta Tembus Rp 70.000 per Kilogram

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Menjelang Ramadhan, harga cabai di Pasar Rebo Purwakarta alami kenaikan yang signifikan.

Kenaikan harga cabai di pasar tradisional tersebut terjadi secara bertahap.

Kenaikan harga terjadi pada semua jenis, termasuk cabai rawit merah, rawit hijau dan cabai merah.

Berdasarkan pantauan Tribunjabar.id pada Senin (20/1/2023), cabai rawit merah yang awalnya seharga Rp 40.000 per kilogram kini menjadi Rp 70.000.

Sementara, cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp 25.000 per kilogram kini menjadi Rp 40.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah dari Rp 30.000 per kilogram menjadi Rp 40.000 per kilogram.

Baca juga: Beras dan Cabai Merah Penyumbang Inflasi Tertinggi di Jawa Barat pada Januari 2023

Para pedagang menduga kenaikan harga disebabkan tingginya curah hujan sehingga banyak petani cabai yang gagal panen.

"Harga cabai naik, akibat hujan deras menyebabkan banjir. Banyak petani cabai gagal panen terus juga mau mendekati bulan puasa sudah biasa harga naik," ungkap Maryam (42) salah satu pedagan di Pasar Rebo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Senin (20/2/2023).

Sementara itu salah satu pembeli cabai mengaku keberatan dengan terus naiknya harga cabai di pasaran. Namun, pembeli tak punya pilihan lantaran cabai menjadi salah satu bumbu dapur yang wajib digunakan.

"Harapannya sih sebelum mendekati bulan puasa, harga cabai bisa turun dulu. Kan bulan puasa juga masih satu bulan lagi," ungkap Mursiah (32) pembeli cabai di Pasar Rebo Purwakarta.

Selain harga cabai, kentang di Pasar Rebo Purwakarta juga mengalami kenaikan harga. Dari yang sebelumnya Rp 15.000 per kilogram, kini kentang menyentuh harga Rp 18.000 per kilogram.