Harga Bawang Merah Diprediksi Tetap Tinggi Hingga Jelang Ramadhan Karena Pasokan ke Pasar Berkurang

Laporan wartawan Ttribunjabar.id. Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – Harga bawang merah di sentra produksi sayur mayur kawasan agropolitan Sukamantri Ciamis naik tajam sejak awal Februari lalu.

Kini bertahan di angka Rp 30.000 per kg di tingkat petani.

“Awal Februari lalu harga bawang merah di tingkat petani naik dari Rp 18.000 per kg jadi Rp 30.000 per kg. Sampai akhir pekan ketiga Februari ini masih bertahan di kisaran Rp 30.000 per kg,” ujar Pipin AP, petani sayur mayur yang juga Ketua Gapoktan “Karangsari” Desa Cibeureum Sukamantri Ciamis kepada Tribun Minggu (19/2/2023).

Pipin memperkirakan harga bawang merah di tingkat setelah naik dari Rp 18.000 per kg jadi Rp 30.000 per kg sejak awal Februari, akan tetap bertahan tinggi.

Pasalnya produksi bawang merah di sentra-sentra produksi di Jawa Tengah saat ini terganggu oleh cuaca ekstrem.

Sehingga pasokan bawang merah ke pasar-pasar di Jawa Barat berkurang.

“Sementara di Sukamantri sendiri sekarang ada sekitar 5 hektare yang memasuki masa panen,” katanya.

Berkemungkinan juga harga bawang merah tetap bertahan tinggi atau malah naik.

Pasalnya akan terjadi peningkatan permintaan bawang merah menjelang bulan puasa hingga menjelang Lebaran nanti.

Selain di tingkat petani, harga bawang merah juga naik melejit di tingkat pasar eceran. Seperti yang terjadi di Pasar Manis Ciamis.

Seperti yang diungkapkan Henhen, pedagang sayur mayur di Blok A Pasar Manis Ciamis kepada Tribun Minggu (19/2/2023).

Menurutnya, harga bawang merah di tingkat eceran naik dari Rp 32.000 per kg jadi Rp 50.000 per kg.

“Harga bawang merah sudah naik dari Rp 32.000 per kg ke kisaran Rp 48.000-Rp 50.000 sejak dua minggu lalu,” ujar Henhen kepada Tribun Minggu (19/2/2023).

Sampai Minggu (19/2) harga bawang merah masih bertahan diangka Rp 48.000-Rp 50.000 per kg.

Sementara harga jenis bawang lainnya masih stabil, tidak naik.

Yakni bawang putih Rp 30.000 per kg, bawang bombai Rp 30.000 per kg dan bawang daun Rp 16.000 per kg (*)

