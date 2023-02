Sinopsis dan Link Nonton The Last of Us Episode 6 Sub Indo Bukan di LK21, Joel Akhirnya Ketemu Tommy

Sinopsis The Last of Us episode 6.

Seperti apa sinopsis dan link nonton The Last of Us episode 6 yang tayang Senin (20/2/2023)? Simak di sini.

Serial produksi HBO, The Last of Us menjadi salah satu serial yang memiliki banyak penggemar dan penonton setia.

Serial yang diadaptasi dari video game ini menceritakan kisah Joel dan Ellie yang harus berpetualang di tengah kondisi pasca-apokaliptik Amerika Serikat.

Diceritakan bahwa dunia terserang pandemi dari infeksi virus Cordyceps yang bisa mengubah manusia menjadi monster.

Kemudian salah satu manusia yang selamat, Joel memiliki misi untuk menyelundupkan Ellie ke kelompok Fireflies yang berada di Capitol.

Kini serial The Last of Us sudah sampai pada episode 6, seperti apa sinopsisnya?

Sinopsis The Last of Us Episode 6

Inilah preview serial The Last of Us episode 4 yang akan tayang pekan ini, lengkap dengan link nontonnya. (Instagram @hbo)

Melansir tayangan preview The Last of Us di YouTube HBO Max, perjuangan Joel mencari adiknya, Tommy, akhirnya terbayar.

Diketahui bahwa selama ini Joel memang mencari-cari keberadaan adiknya itu.

Namun meskipun telah berjuang mati-matian mencari Tommy, nampaknya mereka meninggalkan kesan kurang baik satu sama lain saat berpisah.

Menurut Joel, Tommy pernah terlibat dengan kelompok Fireflies dan keputusan tersebut yang meregangkan hubungannya dengan Joel.

Selain itu, trauma yang dialami Tommy akan kejadian-kejadian yang lebih buruk juga memperburuk hubungan dengan Joel.

Padahal Joel berharap pertemuannya dengan Tommy itu akan membantunya untuk membawa Ellie ke tempat yang aman.

Tetapi Joel sendiri masih tidak mempercayai Fireflies.