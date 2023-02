LINK Nonton The Last of Us Episode 4 Bukan di Telegram, Ellie dan Joel Dikepung Orang Bersenjata

Serial HBO The Last of Us episode 4 akan tayang di Indonesia pada Minggu (5/2/2023).

TRIBUNJABAR.ID - Inilah link nonton serial The Last of Us episode 4 bukan dari Telegram atau LK21, lengkap dengan sinopsisnya.

Serial drama The Last of Us telah resmi tayang di HBO sejak 15 januari.

Semenjak perilisannya, serial yang dibintangi oleh Pedro Pascal ini mencuri perhatian.

Bahkan, kerap kali menjadi trending topic di Twitter.

Bahkan, serial ini pun turut dibintangi oleh aktris dan aktor Indonesia yakni Christine Hakim dan Yayu Unru.

Kini, The Last of Us akan memasuki episode 4 yang akan tayang pada Minggu (5/2/2023) mendatang.

Di episode 3, Joel, Tess dan Ellie harus kembali berpetualang.

Namun, Tess terinfeksi oleh virus yang tengah menyebar.

Joel dan Ellie pun harus melanjutkan perjuangannya.

Lantas, apa yang akan terjadi lagi di episode 4?

Sinopsis The Last of Us

Di episode 4 ini, Hubungan Joel dan Ellie terlihat mulai akrab.

Meski begitu keduanya masih dingin, tetapi keduanya terlihat saling peduli.

Bahkan, Ellieu pun sudah mulai terlibat ketegangan selama bersama Joel.