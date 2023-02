Pendidikan Literasi Keuangan Dasar Interaktif dan Menyenangkan Lewat Chatbot Pintar Solve Education

Solve Education! bersama Aflatoun International mengenalkan pendidikan literasi keuangan dasar yang diakses melalui chatbot pintar Ed The Learning

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Solve Education! bersama Aflatoun International meluncurkan pendidikan literasi keuangan dasar yang dapat diakses melalui chatbot pintar Ed The Learning Bot.

Chatbot yang didukung teknologi AI ini dapat menjadi solusi belajar virtual yang menyenangkan dan interaktif bagi anak muda untuk mempelajari pengetahuan dasar literasi keuangan.

Pendidikan literasi keuangan dasar yang diluncurkan mencakup topik-topik penting seperti mengetahui perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, pendapatan dan pengeluaran, perencanaan anggaran, menabung, investasi, hingga keamanan maya.

Pendidikan literasi keuangan dasar di Ed The Learning Bot merupakan cara teranyar yang dikembangkan bersama oleh Solve Education! menggunakan kurikulum dari Aflatoun International untuk diversifikasi kurikulum belajar literasi keuangan lewat cara yang interaktif dan menyenangkan.

Teknologi chatbot ini akan membantu meningkatkan jangkauan program literasi keuangan dasar karena dapat diakses oleh siapa pun di mana saja melalui Telegram - aplikasi pesan instan yang populer digunakan secara global.

Maxwell Baffour, Manajer Pembelajaran Digital di Aflatoun mengatakan Ed the Learning Bot - Bot berbasiskan gim ini adalah solusi belajar yang menyenangkan, engaging, dan dapat menjangkau dengan skala besar.

"Kami melihat ini sebagai salah satu cara untuk menjangkau lebih banyak murid di dunia untuk pendidikan literasi keuangan yang berdampak panjang namun membutuhkan komitmen waktu yang lebih ringan," ujarnya .

Maxwell Baffour mengindikasikan pentingnya pengembangan baru ini untuk memperluas skala program literasi keuangan agar berevolusi sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dewasa ini.

Talitha Amalia, Direktur Solve Education! Indonesia mengatakan sikap dan perilaku kita terhadap uang di usia dewasa sangat dipengaruhi oleh bagaimana mana kita mengerti konsep uang sejak kanak-kanak.

"Solve Education! bersama Aflatoun Internasional merancang program literasi keuangan dasar untuk semua dengan harapan akan lebih banyak lagi kaum muda yang sikap dan perilakunya terhadap uang akan lebih bijaksana," jelasnya di Bandung, Jumat (17/2/2023).

Selain itu, Talitha juga mengucapkan rasa terimakasih kepada Credit Suisse yang sudah mensponsori program literasi keuangan dasar ini.

Modul belajar literasi keuangan dasar ini dikembangkan oleh Solve Education! di platform belajar Ed the Learning Bot menggunakan kurikulum literasi keuangan Aflatoun.

Anak-anak muda dapat bermain secara individu maupun berkelompok lewat Ed the Learning Bot kami.

Di Ed, terdapat berbagai gim seperti Fix the Mix (menyusun kata dari huruf-huruf acak), Brain Battle (memilih kata yang tepat), Word Snap (mengisi bagian kosong di kalimat/ paragraf), Hello Cafe (melengkapi percakapan), dan See Stuff (mendeskripsikan apa yang ada di gambar).