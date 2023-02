Contoh Teks Khutbah Jumatan Jelang Isra Miraj 2023 atau 1444 Hijriah

TRIBUNJABAR.ID - Berdasarkan penanggalan kalender 1444 Hijriah, peringatan Isra Miraj tahun ini jatuh pada hari Sabtu (18/2/2023).

Isra Miraj merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam.

Peristiwa sejarah Isra Miraj tersebut, tentang kisah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW.

Dua contoh teks khutbah Jumat bertema Isra Mikraj ini dapat dibacakan ketika khutbah salat Jumat.

Pertama tentang Mengisra' dan Memi'rajkan Wakaf, kedua tentang Isra Wal Mikraj Nabi Muhammad SAW.

Simak dua contoh khutbah jumat Isra Mikraj, mengutip dari laman resmi Badan Wakaf Indonesia dan MUI Lampung, berikut ini.

Mengisra' dan Memi'rajkan Wakaf

oleh Dr. Atabik Luthfi, MA

Hadirin jama’ah Jum’at As'adakumullah...

Peristiwa besar yang karenanya patut untuk diperingati keagungannya adalah isra dan mi'raj Rasulullah saw. Hanya terjadi sekali sepanjang kehidupan. Hanya nabi Muhammad saw yang mendapatkan anugerah kemuliaan tersebut.

Baginda diperjalankan di malam hari, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsha, dilanjutkan dengan perjalanan baginda menghadap Allah swt di Sidratil Muntaha, yang dikenal dengan istilah isra dan mi'raj.

Kedua peristiwa agung ini diabadikan oleh Al-Qur'an di surat AlIsra': 1, dan surat An-Najm: 13-14. "Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami.

Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat". "Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratul Muntaha". (An-Najm: 13-14)

Hadirin yang Berbahagia. Memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj selama ini sudah baik dan khidmat dijalankan, dari satu peringatan ke peringatan berikutnya, karena diantaranya mampu menanamkan kembali kecintaan kepada baginda, dan mempertebal spirit ibadah shalat, dan pengakuan akan keagungan dan kekuasaan Allah swt.

Namun dalam konteks kehidupan yang heterogen, seyogyanya hikmah isra mi'raj terimplementasikan juga dalam ruang kehidupan, dan dimensi yang lebih luas, misalnya dimensi wakaf untuk kesejahteraan dan kemartabatan umat.