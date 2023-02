10 Quotes Deris Nagara Pemuda Asal Ciamis yang Jadi Presiden BEM di Columbia University Amerika

TRIBUNJABAR.ID - Inilah kumpulan quotes atau kata-kata motivasi dari Deris Nagara pemuda asal Ciamis yang berprestasi.

Deris Nagara tengah menjadi perbincangan publik karena prestasinya.

Pemuda asal Ciamis ini telah mencetak sejarah karena menjadi mahasiswa Indonesia pertama yang menjadi Presiden BEM di Columbia University, Amerika Serikat.

Diketahui, Deris Nagara tengah mengenyam pendidikan master di Negeri Paman Sam tersebut.

Tengah menjadi perhatian, kehidupannya pun mendadak banyak dicari bahkan kata-kata yang dilontarkannya pun turut dicari.

Berikut Tribunjabar.id sajikan kata-kata motivasi dari Deris Nagara dikutip dari Instagramnya @derisnagara.

1. Every day I feel is a blessing from God. And I consider it a new beginning. Yeah, everything is beautiful

(Setiap hari yang saya rasakan adalah berkat dari Tuhan. Dan saya menganggapnya sebagai awal yang baru. Ya, semuanya indah).

2. Style is a reflection of your attitude and your personality.

(Gaya adalah cerminan dari sikap dan kepribadian Anda).

3. A smile is the universal welcome.

(Senyum adalah sambutan universal)

4. I am happy because I'm grateful. I choose to be grateful. That gratitude allows me to be happy.

(Aku bahagia karena aku bersyukur. Saya memilih untuk bersyukur. Syukur itu membuatku bahagia).