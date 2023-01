10 Quotes Maudy Ayunda yang Menginspirasi, Buat Semangat Belajar Hingga Meraih Mimpi

TRIBUNJABAR.ID - Inilah kumpulan kata-kata motivasi Maudy Ayunda.

Aktris Maudy Ayunda tak bisa lepas dari sosok wanita yang cerdas dengan prestasi yang gemilang.

Maudy Ayunda kerap kali menjadi idola masyarakat hingga kehidupannya pun tak jarang menjadi perhatian.

Termasuk kata-kata yang dilontarkannya pun seolah menjadi motivasi bagi yang membacanya.

Berikut kata-kata motivasi Maudy Ayunda yang menginspirasi untuk meraih mimpi dilansir dari berbagai sumber.

1. I am reminded once again that dreams, when broken down into concrete goals, become achievable plans. And that hard work and commitment to a vision, will reap results.

Saya diingatkan sekali lagi bahwa mimpi, ketika dipecah menjadi tujuan konkret, menjadi rencana yang dapat dicapai. Dan kerja keras serta komitmen terhadap visi itu, akan menuai hasil.

2. Dreams are funny things. The most unlikely ones can catch you off guard.

Mimpi adalah hal yang lucu. Yang paling tidak mungkin bisa membuat Anda lengah.

3. A little bit of fear gives that tiny reminder of just how much I value life.

Sedikit rasa takut memberikan pengingat kecil tentang betapa saya menghargai hidup.

4. Allow yourself to be sad. Relish in disappointment. Give room for it to linger for a while. Then from it, grow and find new positive energy to harness.

Biarkan diri Anda sedih. Menikmati kekecewaan. Berikan ruang untuk itu untuk berlama-lama untuk sementara waktu. Kemudian dari situ tumbuh dan temukan energi positif baru untuk dimanfaatkan.

5. Characterize people by their actions and you’ll never be fooled by their words.