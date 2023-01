LINK Nonton The Last of Us Episode 3 Bukan di LK21 atau Rebahin, Petualangan Ellie dan Joel Dimulai

Serial HBO The Last of Us episode 3 akan tayang di Indonesia pada Senin (30/1/2023) pukul 09.00 WIB

Serial adaptasi video game, The Last of Us merupakan serial yang mengambil latar pasca-apokaliptik di Amerika Serikat.

Tepatnya 20 tahun setelah infeksi jamur massal yang disebabkan oleh mutasi pada genus Cordyceps, yang kemudian memicu pandemi global.

Infeksi virus tersebut menyebabkan para korban berubah menjadi makhluk kanibal dan menyerupai zombie.

Ceritanya mengisahkan Joel (Pedro Pascal), seorang penyelundup yang bertugas mengawal remaja Ellie (Bella Ramsey) melintasi Amerika Serikat pasca-apokaliptik.

Saat ini, serial The Last of Us sudah sampai di Episode 3.

Sinopsis The Last of Us Episode 3

The Last of Us episode tiga memiliki judul "Long Long Time".

Joel akan membawa Ellie melewati wilayah metropolitan Boston.

Mereka akan pergi ke perkemahan Bill yang bertahan hidup dengan rekannya, Frank.

Joel dan Ellie melewati berbagai wilayah yang dipenuhi oleh tengkorak-tengkorak.

Pada episode 3 ini juga akan disinggung mengenai awal pertemuan antara Bill dan Frank hingga bisa menjalin persahabatan.

Bill juga yang meminta Frank untuk memanggil Joel ke perkemahan mereka.

Joel memperingatkan Bill tentang ancaman Raiders yang kejam.