Christine Hakim Sempat Bimbang Saat Akan Bintangi Serial The Last of Us, Begini Pengakuan Lengkapnya

Sosok Christine Hakim yang memerankan karakter ilmuwan asal Jakarta bernama Ratna di serial HBO, The Last of Us.

TRIBUNJABAR.ID - Aktris senior Christine Hakim sempat menjadi trending topic di Twitter belakangan ini.

Hal itu dikarenakan keterlibatannya dalam serial The Last of Us.

Kehadirannya dalam serial The Last of Us tentu menggegerkan warganet.

Pasalnya, ia menjadi satu dari dua pemain asal Indonesia yang ada di dalam serial yang tengah banyak diperbincangkan tersebut.

Namun, di balik kesuksesannya ikut terlibat dalam serial The Last of Us, Christine Hakim ternyara sempat ingin menolak tawaran casting-nya.

Terlebih karena proses syuting harus dilakukan di Kanada di tengah kondisi Pandemi Covid-19 yang melonjak.

Ada banyak yang dipertimbangkan oleh aktris pengoleksi Piala Citra ini.

Christine Hakim mengaku bimbang saat mendapatkan tawaran casting The Last of Us.

Pada saat tawaran tersebut menghampiri dirinya, ia tidak bisa meninggalkan keluarga di tengah pandemi Covid-19.

Apalagi, ia semakin berat karena proses syuting di Kanada dan harus dilakukan tanpa pendampingan asisten, manajer, atau bahkan keluarga.

"Jadi, harus pergi sendiri dalam kondisi pandemi, meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga juga. Wah, pertimbangan yang harus dipikirkan matang-matang," kata Christine Hakim dikutip dari Kompas.com, Sabtu (28/1/2023).

Selain itu, Christine Hakim pun merasa memikul tanggung jawab untuk membawa nama Indonesia saat menjalani syuting The Last of Us.

Pasalnya, episode kedua The Last of Us mengangkat cerita soal awal mula perkembangan jamur Cordyceps di Indonesia.



Christine Hakim dan Yayu Unru menjadi dua tokoh utama dalam cerita di episode kedua.