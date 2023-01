Sosok Christine Hakim Aktris yang Jadi Ilmuwan Asal Jakarta di Serial The Last of Us, Warganet Heboh

Sosok Christine Hakim yang memerankan karakter ilmuwan asal Jakarta bernama Ratna di serial HBO, The Last of Us.

TRIBUNJABAR.ID - Sosok aktris senior Tanah Air, Christine Hakim membuat heboh para warganet setelah kemunculannya di serial The Last of Us.

Kemunculan Christine Hakim tersebut terdapat di episode kedua The Last of Us yang tayang di HBO, Senin (23/1/2023).

Karakter yang diperankan oleh Christine Hakim yaitu sebagai seorang ilmuwan yang berasal dari Jakarta, bernama Ratna.

Aktris kelahiran 1956 itu juga membagikan kabar tersebut di Instagram miliknya.

"Saya muncul di episode 2 dari serial HBO The Last Of Us sebagai ilmuwan," tulis Christine Hakim dikutip dari Instagram miliknya.

Dalam foto yang dibagikannya itu, nampak Christine Hakim menggunakan APD lengkap.

Selain Christine Hakim, aktor Yayu Unru juga yang tampil sebagai seorang petinggi TNI bernama Agus Hidayat.

Keduanya pun menjadi perbincangan di kalangan warganet di media sosial.

Lantas seperti apa sosok Christine Hakim?

Sosok Christine Hakim

Aktris bernama lengkap Herlina Christine Natalia Hakim ini lahir di Kuala Tungkal, Jambi, 25 Desember 1956 (usia 66 tahun).

Mengutip TribunnewsWiki, Christine Hakim meniti karier dengan terjun ke dunia seni peran sejak tahun 1973 silam.

Pertama kali ia bermain di film berjudul Cinta Pertama (1973).

Lewat aktingnya di film tersebut, ia berhasil meraih Piala Citra kategori pemeran utama wanita terbaik.