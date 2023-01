15 Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek dalam Bahasa Inggris yang Berisi Doa dan Harapan, Bagikan di WA

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kumpulan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2023 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya, cocok dibagikan untuk keluarga hingga sahabat.

Pada awal tahun ini, sebagian masyarakat Indonesia akan merayakan Tahun Baru Imlek 2023.

Berdasarkan kelender China, Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili yang merupakan tahun Kelinci Air tersebut jatuh pada Minggu 22 Januari 2023.

Selain berkumpul bersama keluarga, menyambut Tahun Baru China tersebut juga tak lengkap rasanya saling berbagi ucapan.

Berikut Tribunjabar.id sajikan kumpulan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2023 dilansir dari berbagai sumber.

1. Happy Chinese New Year!

Selamat Tahun Baru China!

2. Wishing you luck, love, and health this Chinese New Year.

Semoga kamu mendapatkan keberuntungan, cinta, dan kesehatan di Tahun Baru Imlek ini.

3. May all your wishes come true this Chinese New Year.

Semoga semua keinginanmu menjadi kenyataan di Tahun Baru Imlek ini.

4. May the Chinese New Year bring you joy and prosperity.

Semoga Tahun Baru Imlek memberi kamu sukacita dan kemakmuran.

5. Sending love and luck to you and your family this Chinese New Year.