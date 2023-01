Disdagin Kota Bandung Cek Harga di Pasar Setiap Senin dan Kamis, Harga Daging Ayam Turun

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Harga daging ayam turun memasuki pekan kedua Januari turun, yang semula akhir Desember 2022 seharga Rp 38.000, dan di awal tahun ini mengalami penurunan menjadi Rp 35.000. Begitu pun dengan cabai rawit dari awalnya Rp 100.000 menjadi Rp 80.000 per kilogram.

Menurut Kabid Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemetrologian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Meiwan Kartiwa, Disdagin rutin melakukan pengecekan harga dan stok kebutuhan pokok. Secara rutin, monitoring setiap Kamis dan mulai tahun ini ditambah dengan hari Senin.

"Kami monitoring di tujuh pasar tradisional, salah satunya di Palasari," ujar Meiwan kartiwa saat monitoring di Pasar Palasari, Kamis (12/1/2023).

Hasil pantauan, ada beberapa komoditas atau kebutuhan bahan pokok yang turun. Di antaranya, daging ayam ras yang kini dijual Rp 35.000- Rp 36.000 per kilogram. Cabai rawit merah Rp 80.000 per kilogram, sementara lainnya masih stabil

"Ada beberapa komoditas turun harga dibanding menjelang tahun baru. Seperti daging ayam, menjelang tahun baru harga daging ayam ras berada di angka Rp 38.000-Rp 40.000, sekarang menjadi Rp 35.000-Rp 36.000," ujarnya.

Harga komoditas lainnya dalam kondisi stabil seperti beras medium Rp 10.500 per kg, beras premium Rp 11.500 per kg, cabai rawit merah Rp 80.000 per kg, cabai rawit hijau Rp 70.000/kg, cabai merah keriting Rp 50.000/kg, cabai merah tanjung Rp 50.000, cabai hijau keriting, cabai hujau keriting Rp 40.000/kg

Bawang merah Rp 40.000 per kg, bawang putih honan Rp 30.000 per kg, bawang putih kating Rp 35.000 per kg, bawang bombay Rp 25.000 per kg, daging sapi paha belakang Rp 140.000/kg daging sapi paha depan Rp 130.000/kg, daging ayam ras Rp 35.000/kg, daging ayam kampung Rp 75.000/kg.

Telur ayam ras Rp 29.000/kg, minyak goreng curah Rp 14.400/liter, minyak goreng (Minyak Kita) Rp 14.000/kg, gula pasir Rp 14.000/kg. Jagung manis Rp 12.000/kg, tomat Rp 12.000/kg, kentang dieng Rp 20.000/kg dan kol Rp 10.000/kg.

Salah seorang pedagang kebutuhan pokok di Palasari, Ajang mengatakan, gula pasir masih stabil di Rp 14.000/kg, telur Rp 29.0000/kg, bawang merah Rp 36.000/kg, bawang putih Rp 25.000/kg.



Sementara minyak curah dalam botol saat ini sedang kosong sehingga hanya menjual minyak premiun Rp 20.000 per liter. (*)