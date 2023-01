Kelompok Arta Laksana Berhasil Kampanyekan Penggunaan Air pada Urban Village 2022 Universitas Telkom

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom menggelar acara Urban Village D'fest 2022 di Kampus Universitas Telkom, Sabtu (7/1/2023).

Urban Village D'fest 2022 merupakan acara utama dari rangkaian program tahunan yang diselenggarakan oleh Universitas Telkom yang diperuntukkan untuk para mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi dan dikhususkan untuk mahasiswa Marketing Communication.

Salah satu program Urban Village adalah yang digelar oleh kelompok Arta Laksana.

Wakil Ketua Divisi Public Relation Arta Laksana, Larasati Ananta Riyadi, mengatakan bahwa Arta Laksana merupakan sebuah program kegiatan yang dikhususkan untuk mengampanyekan penggunaan air dengan mengambil lokasi di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung

"Dengan kampanye "Every Drop Matters", kami mengampanyekan bagaimana menggunakan air dengan bijaksana, terutama di Desa Arta Laksana yang merupakan desa wisata air," ujar Larasati.

Menurut Larasati, kelompoknya sudah menggelar program kampanye air sudah dilakukan sejak awal 2022 baik secara daring maupun luring, serta ke berbagai sekolah di Bandung.

Seluruh kegiatan kampanye dalam Urban Village ini kemudian diwujudkan dan dirangkum dalam Urban Village D'Fest melalui boot Arta Laksana yang menyediakan berbagai informasi tentang kegiatan kampanye Arta Laksana dalam program Urban Village.

"Informasi kampanye ini kami buat di dalam booth kami dengan berbagai macam bentuk seperti ada air mancur, penjelasan kampanye melalui spanduk, gim, harta karun berhadiah, dan lain sebagainya," katanya.

Larasati menyebutkan bahwa kampanye air di Desa Laksana dilakukan karena warga setempat menggunakan air sebagai sumber kehidupan utama bagi para petani dan di desa ini pun terdapat wisata berbasis air.

"Jadi kami mengampanyekan bagaimana menggunakan air dengan baik dan bijak, sesuai tema kami "Every Drop Matters"," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Public Relation Agung Kade Griantara, menyebutkan bahwa air penting bagi kehidupan manusia, terlebih saat ini air bersih sangat sulit didapat.

"Air bersih saat ini pun sudah banyak tercampur kotoran, maka dari itu kami mengampanyekan air agar masyarakat bisa menggunakan air dengan baik dan tepat, terlebih di Desa Laksana dimana warga setempat sangat membutuhkan air sebagai sumber kehidupan," ujar Agung.

Urban Village 2022 bertujuan mengangkat dan mempromosikan desa-desa yang terletak di Jawa Barat untuk dibranding kepada seluruh masyarakat Indonesia dan internasional.

"Program Urban Village diharapkan dapat membawa dampak baik bagi masyarakat desa serta juga dapat menunjang kegiatan pariwisata yang mengenalkan keunikan dan keragaman daerah di Indonesia khususnya Jawa Barat ke masyarakat luas," kata Agung.

Gelaran Urban Village diisi delapan stand desa sasar dan satu stand OC dengan mengangkat tema masing-masing desa.

Penutupan acara ini berupa awarding dengan membacakan kategori Best Exhibition Booth, Best Performance, Best Mission Games, Best Social Media, Best Iklan Layanan Masyarakat, Best Maskot, Best Village Overview, Best Logo, Best Video Anthem. (*)

Silakan baca berita Tribunjabar.id terbaru lainnya di GoogleNews