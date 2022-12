RSHS Bersiap Hadapi Momen Natal dan Tahun Baru, Pelayanan Kesehatan Tetap 24 Jam Tiap Hari

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pihak Rumah Sakit Umum Pusat dr Hasan Sadikin (RSHS) Kota Bandung menyatakan tetap membuka pelayanan kesehatan pada masa libur Natal 2022 dan tahun baru 2023.

Pihak RSHS pun sudah mempersiapkan penanganan medis untuk hal-hal darurat selama masa libur tersebut.

Plt Direktur Utama RSHS, Yana Akhmad Supriatna, mengatakan, pelayanan di RSHS tetap 24 jam sehari atau tujuh hari seminggu.

Fasilitas pelayanan rawat jalan dan rawat inap pun tetap dibuka sesuai jadwal, termasuk instalasi gawat darurat atau IGD.

"Termasuk saat menyambut Natal saat Minggu, kan Senin masuk kerja. Artinya pelayanan kapan pun kami layani. Tetap 24 jam, termasuk IGD," kata Yana di RSHS, Jumat (23/12/2022).

Dia mengatakan, RSHS pun sudah siap jika nantinya jumlah pasien yang datang datang ke rumah sakit lebih banyak dari biasanya di masa libur tersebut.

Termasuk, katanya, jadwal hemodialisa dan pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya yang sudah terjadwal setiap pekannya.

"Kesiapan sumber daya manusia saat libur Natal dan tahun baru juga sudah kami lakukan sejak seminggu sebelum Natal. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada petugas karena sudah kami jadwalkan. Termasuk obat-obatan," katanya.

Yana mengatakan, pihaknya juga siap menangani gangguan kesehatan di masa liburan seperti keracunan makanan atau diare. Juga menindaklanjuti pergerakan orang yang tinggi yang berpotensi meninggikan angka kecelakaan.

"Termasuk kecelakaan akibat mudik, pergerakan, dan insidensial lainnya, kami siapkan. Jadi pelayanan tetap berjalan, hari Senin tetap buka untuk yang rutin biasa. Kalau pegawai yang cuti ada dari 2.800-an pegawai, dan sudah diperhitungkan. Walaupun cuti, tidak boleh ganggu pelayanan," ujarnya.

Yana menambahkan, terdapat 112 perawat disiagakan di IGD, ditambah tenaga back up atau on call per harinya empat orang, 13 bidan, enam dokter umum.

Di luar jam kerja pun tetap ada dokter spesialis. Sebanyak 9 supir ambulans siap jika sewaktu-waktu diperlukan. (*)